Офис Генпрокурора дал разъяснения относительно обысков, проведенных НАБУ у двух прокуроров

Офис Генерального прокурора предоставил разъяснения относительно обысков, проведенных детективами НАБУ у двух прокуроров. В частности, отмечается, что прокурор ОГП подозревается в посредничестве передачи взятки в размере 3,5 млн долларов судьям ВАКС. Сам он не мог требовать или закрывать дело, поскольку не является процессуальным руководителем в нем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

В связи с многочисленными обращениями представителей медиа Офис Генпрокурора сообщает дополнительную информацию относительно проведенных сегодня обысков у двух прокуроров Офиса Генерального прокурора.

На основании определения Высшего антикоррупционного суда детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках досудебного расследования одного из уголовных производств провели обыски у двух прокуроров ОГП - сообщает ОГП.

Относительно первого прокурора

Офис Генпрокурора отмечает, что он не имеет никакого процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследуют НАБУ и САП. Несмотря на это, по определению суда, обыски проведены по месту его жительства и работы. По результатам обысков не обнаружено никаких вещественных доказательств, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к какому-либо уголовному правонарушению. В то же время у прокурора изъят мобильный телефон.

"Стоит отметить, что этот прокурор входил в группу прокуроров, которые осуществляли процессуальное руководство по делу по подозрению руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ Р. Магамедрасулова в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - информирует Офис Генпрокурора.

ОГП заявляет, что такие действия могут свидетельствовать о возможных попытках дискредитации прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанном производстве, и создания соответствующего информационного фона, что вызывает обоснованные сомнения относительно объективности отдельных детективов НАБУ.

Очевидно, что проведение обыска у прокурора, который работал над делом должностного лица НАБУ и изъятие у него мобильного телефона, несут риски доступа к информации, которая может быть важной доказательной базой в этом производстве. Следовательно, это ставит под вопрос беспристрастность и истинные мотивы таких процессуальных действий - подчеркивает ОГП.

Относительно второго прокурора

По данным, изложенным в определении суда, он якобы может быть причастен к посредничеству в передаче 3,5 млн долларов США судьям ВАКС и должностным лицам САП для решения вопроса о закрытии уголовного производства. В то же время по имеющейся информации этот прокурор не имел никакого отношения к расследованию уголовного производства, которое якобы должны были закрыть за неправомерную выгоду. Так же он никогда не входил в группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в производстве по подозрению высокопоставленного чиновника НАБУ - объясняют в ОГП.

Офис Генерального прокурора подчеркивает, что полностью способствует расследованию, которое осуществляют НАБУ и САП, для обеспечения его законности, объективности и прозрачности, а также с целью исключения любых искажений со стороны заинтересованных сторон.

Кроме того, ОГП обратилось к СМИ, которые некорректно подали информацию.

Обращаемся к журналистам, которые некорректно подали информацию, с просьбой исправить ее: прокурор ОГП подозревается в посредничестве передачи взятки в размере 3,5 млн долларов судьям ВАКС. Сам он не мог требовать или закрывать дело, поскольку не является процессуальным руководителем в ней. Призываем представителей медиа пользоваться только проверенной информацией и воздерживаться от распространения неподтвержденных данных - подчеркивает ОГП.

Контекст

Сообщается, что при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на якобы подстрекательстве к предоставлению 3 500 000 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ. Средства якобы должны были передаваться прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие соответствующего решения.

Впоследствии Офис Генерального прокурора отреагировал на проведение следственных действий сотрудниками НАБУ и САП в отношении прокурора ОГП. Отмечается, что в разгар расследования дела в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности.

Дело Магамедрасулова

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.