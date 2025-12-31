Передавали ворогу координати українських військових: до довічного ув’язнення засуджено двох чоловіків

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 4752 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 10504 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 23137 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 55415 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 39370 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 33651 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 31555 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21649 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19894 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24463 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.2м/с
79%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 11080 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 7850 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 23769 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 16842 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 10109 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 46335 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 49373 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 44644 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 71677 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 69377 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 15163 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 55421 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 26451 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37953 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 51264 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Передавали ворогу координати українських військових: до довічного ув’язнення засуджено двох чоловіків

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Двох громадян України засуджено до довічного ув'язнення за державну зраду. Вони передавали ворогу координати підрозділів ЗСУ та військових об'єктів для авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях.

Передавали ворогу координати українських військових: до довічного ув’язнення засуджено двох чоловіків

Суд визнав винними у державній зраді двох українців, які під час воєнного стану передавали ворогу координати розташування підрозділів ЗСУ та військових об’єктів. Обох засуджено до довічного ув’язнення — їхні дії використовували для планування авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За публічного обвинувачення Сумської та Одеської обласних прокуратур суд визнав винними двох громадян України у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Вироком суду від 26 грудня 2025 року обох засуджено до довічного позбавлення волі

- йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що 35-річний житель Сумщини, мобілізований у листопаді 2022 року, який проходив службу водієм у Житомирській області, систематично збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ, склади з боєприпасами та інші військові об’єкти. Він передавав ці координати співробітнику фсб рф через месенджер.

Після передислокації до Донецької області, з метою уникнення викриття, засуджений передавав зібрані дані ворогу через 49-річного знайомого з Одещини. Останній також інформував представників фсб рф про місця базування підрозділів Сил оборони України на території Одеської області.

Отриману розвідувальну інформацію держава-агресор використовувала для здійснення авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях. Крім того, засуджені намагалися залучати інших осіб до співпраці з агресором.

Обох затримали 30 січня 2023 року в результаті багатоетапної спецоперації. З того часу за клопотанням прокуратури вони перебувають під вартою.

Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф30.12.25, 14:57 • 2314 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Донецька область
Житомирська область
Одеська область
Збройні сили України
Україна