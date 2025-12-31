Передавали ворогу координати українських військових: до довічного ув’язнення засуджено двох чоловіків

Суд визнав винними у державній зраді двох українців, які під час воєнного стану передавали ворогу координати розташування підрозділів ЗСУ та військових об’єктів. Обох засуджено до довічного ув’язнення — їхні дії використовували для планування авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За публічного обвинувачення Сумської та Одеської обласних прокуратур суд визнав винними двох громадян України у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Вироком суду від 26 грудня 2025 року обох засуджено до довічного позбавлення волі - йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що 35-річний житель Сумщини, мобілізований у листопаді 2022 року, який проходив службу водієм у Житомирській області, систематично збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ, склади з боєприпасами та інші військові об’єкти. Він передавав ці координати співробітнику фсб рф через месенджер.

Після передислокації до Донецької області, з метою уникнення викриття, засуджений передавав зібрані дані ворогу через 49-річного знайомого з Одещини. Останній також інформував представників фсб рф про місця базування підрозділів Сил оборони України на території Одеської області.

Отриману розвідувальну інформацію держава-агресор використовувала для здійснення авіаударів по Житомирській, Донецькій та Одеській областях. Крім того, засуджені намагалися залучати інших осіб до співпраці з агресором.

Обох затримали 30 січня 2023 року в результаті багатоетапної спецоперації. З того часу за клопотанням прокуратури вони перебувають під вартою.

Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф