Эксклюзив
07:11 • 5282 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 11086 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 23698 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 56301 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 39846 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 33908 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 31782 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21689 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19930 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24491 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Передавали врагу координаты украинских военных: к пожизненному заключению приговорены двое мужчин

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Двое граждан Украины приговорены к пожизненному заключению за государственную измену. Они передавали врагу координаты подразделений ВСУ и военных объектов для авиаударов по Житомирской, Донецкой и Одесской областям.

Передавали врагу координаты украинских военных: к пожизненному заключению приговорены двое мужчин

Суд признал виновными в государственной измене двух украинцев, которые во время военного положения передавали врагу координаты расположения подразделений ВСУ и военных объектов. Оба приговорены к пожизненному заключению — их действия использовали для планирования авиаударов по Житомирской, Донецкой и Одесской областям. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По публичному обвинению Сумской и Одесской областных прокуратур суд признал виновными двух граждан Украины в государственной измене, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Приговором суда от 26 декабря 2025 года оба приговорены к пожизненному лишению свободы

- говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что 35-летний житель Сумщины, мобилизованный в ноябре 2022 года, проходивший службу водителем в Житомирской области, систематически собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ, складах с боеприпасами и других военных объектах. Он передавал эти координаты сотруднику ФСБ РФ через мессенджер.

После передислокации в Донецкую область, с целью избежания разоблачения, осужденный передавал собранные данные врагу через 49-летнего знакомого из Одесской области. Последний также информировал представителей ФСБ РФ о местах базирования подразделений Сил обороны Украины на территории Одесской области.

Полученную разведывательную информацию государство-агрессор использовало для осуществления авиаударов по Житомирской, Донецкой и Одесской областям. Кроме того, осужденные пытались привлекать других лиц к сотрудничеству с агрессором.

Оба были задержаны 30 января 2023 года в результате многоэтапной спецоперации. С тех пор по ходатайству прокуратуры они находятся под стражей.

Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф30.12.25, 14:57 • 2334 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Донецкая область
Житомирская область
Одесская область
Вооруженные силы Украины
Украина