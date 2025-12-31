Передавали врагу координаты украинских военных: к пожизненному заключению приговорены двое мужчин

Суд признал виновными в государственной измене двух украинцев, которые во время военного положения передавали врагу координаты расположения подразделений ВСУ и военных объектов. Оба приговорены к пожизненному заключению — их действия использовали для планирования авиаударов по Житомирской, Донецкой и Одесской областям. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По публичному обвинению Сумской и Одесской областных прокуратур суд признал виновными двух граждан Украины в государственной измене, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Приговором суда от 26 декабря 2025 года оба приговорены к пожизненному лишению свободы - говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что 35-летний житель Сумщины, мобилизованный в ноябре 2022 года, проходивший службу водителем в Житомирской области, систематически собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ, складах с боеприпасами и других военных объектах. Он передавал эти координаты сотруднику ФСБ РФ через мессенджер.

После передислокации в Донецкую область, с целью избежания разоблачения, осужденный передавал собранные данные врагу через 49-летнего знакомого из Одесской области. Последний также информировал представителей ФСБ РФ о местах базирования подразделений Сил обороны Украины на территории Одесской области.

Полученную разведывательную информацию государство-агрессор использовало для осуществления авиаударов по Житомирской, Донецкой и Одесской областям. Кроме того, осужденные пытались привлекать других лиц к сотрудничеству с агрессором.

Оба были задержаны 30 января 2023 года в результате многоэтапной спецоперации. С тех пор по ходатайству прокуратуры они находятся под стражей.

Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф