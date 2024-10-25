Пекін почав налагоджувати зв'язки із союзниками США перед можливим поверненням Трампа - Bloomberg

Потенційна перемога Дональда Трампа та економічні проблеми вдома спонукали Китай вдатися до "наступу шармом", особливо з американськими союзниками та партнерами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Від проголошення бажаного "нового старту" з Японією до розрядки з Індією, китайські чиновники прагнули знизити дипломатичні тертя перед президентськими виборами в США. Пекін також сигналізував про свій намір поліпшити зв'язки з Великою Британією та Австралією, що здається відходом від тієї бойової дипломатії, якою він прославився під час першого терміну Трампа.

Дипломатичні увертюри підкреслюють зміну політичних розрахунків Пекіна - і його колег - в очікуванні можливого повернення непередбачуваного президента США, зазначає видання.

"Китай надзвичайно дбав про спробу врегулювати або поліпшити відносини з численними країнами за останній місяць, - сказав Річард Макгрегор, старший науковий співробітник зі Східної Азії в аналітичному центрі Lowy Institute Intitute у Сіднеї. - Пекін шукає друзів і партнерів серед будь-якого Трампійського хаосу".

Ілюструючи це зрушення, Китай досяг прориву з Індією в понеділок з угодою про відновлення патрулювання на спірному гімалайському кордоні. Угода закінчила чотирирічне протистояння з Індією і підняла перспективу для південноазіатської країни в кінцевому підсумку полегшити каральні заходи щодо китайського бізнесу.

Два дні потому глава КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели першу офіційну зустріч із 2022 року в кулуарах саміту БРІКС у росії, де лідери зобов'язалися стабілізувати відносини.

"Обидві сторони повинні зміцнювати спілкування і співпрацю, належним чином управляти відмінностями і розбіжностями", - цитує Сі китайський державний мовник.

Розрядка також відображає зусилля інших країн щодо адаптації до світу торговельних бар'єрів, що зростають. Готовність країн, що розвиваються, зміцнювати зв'язки з Китаєм частково зумовлена їхнім власним бажанням застрахуватися від дедалі більш протекціоністської американської політики, вважає Генрі Ван Хуейяо, засновник дослідницької групи Центру Китаю і глобалізації в Пекіні.

Покращені зв'язки вже окупилися для деяких торговельних партнерів Китаю. Зокрема, це стосується експорту вина з Австралії, і експорт японських морепродуктів може стати наступним.

За словами одного європейського чиновника, коли на початку цього місяця відбулася зустріч високопоставлених чиновників Німеччини та Китаю, Пекін також був явно зацікавлений у висловленні свого бажання співпрацювати.

Будь-яке поліпшення зв'язків може допомогти Китаю компенсувати перспективу загострення напруженості зі США та ЄС, які на початку цього місяця проголосували за введення мит до 45% на електромобілі з Китаю. У відповідь Пекін чинить тиск на китайських автовиробників, щоб вони призупинили експансію в ЄС, раніше повідомляв Bloomberg.

Пекін був головним двигуном дипломатичного поштовху, сказав Юн Сунь, директор китайської програми в Центрі Стімсона у Вашингтоні, назвавши це "наступом шарму".

Поліпшення зв'язків із сусідами дасть Китаю більше свободи дій і можливостей, сказав Джа Ян Чонг, доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру. Це відбувається на тлі того, що економіка Китаю зростала найповільнішими темпами з початку 2023 року, і Пекін прагне відродити зростання за допомогою потужного пакета жорстких заходів політики.

"З огляду на внутрішні економічні проблеми та бажання залучити іноземні інвестиції, не дивно, що Пекін намагається згладити відносини з ключовими сусідами, які є важливими економічними партнерами", - сказав Чонг.

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