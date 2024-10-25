Пекин начал налаживать связи с союзниками США перед возможным возвращением Трампа - Bloomberg

Потенциальная победа Дональда Трампа и экономические проблемы дома побудили Китай прибегнуть к "наступлению шармом", особенно с американскими союзниками и партнерами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

От провозглашения желаемого "нового старта" с Японией до разрядки с Индией, китайские чиновники стремились снизить дипломатические трения перед президентскими выборами в США. Пекин также сигнализировал о своем намерении улучшить связи с Великобританией и Австралией, кажущимся отходом от той боевой дипломатии, которой он прославился во время первого срока Трампа.

Дипломатические увертюры подчеркивают изменяющиеся политические расчеты Пекином - и его коллег - в ожидании возможного возвращения непредсказуемого президента США, отмечает издание.

"Китай необычайно заботился о попытке урегулировать или улучшить отношения с многочисленными странами за последний месяц, - сказал Ричард МакГрегор, старший научный сотрудник по Восточной Азии в аналитическом центре Lowy Institute Intitute в Сиднее. - Пекин ищет друзей и партнеров среди любого Трампийского хаоса".

Иллюстрируя этот сдвиг, Китай достиг прорыва с Индией в понедельник с соглашением о возобновлении патрулирования операций по спорной Гималайской границе. Соглашение закончило четырехлетнее противостояние с Индией и подняло перспективу для южноазиатской страны в конечном итоге облегчить карательные меры в отношении китайском бизнесе.

Два дня спустя глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели первую официальную встречу с 2022 года в кулуарах саммита БРИКС в россии, где лидеры обязались стабилизировать отношения.

"Обе стороны должны укреплять общение и сотрудничество, должным образом управлять различиями и разногласиями", - цитирует Си китайский государственное вещатель.

Разрядка также отражает усилия других стран по адаптации к миру растущих торговых барьеров. Готовность развивающихся стран укреплять связи с Китаем отчасти обусловлена ​​их собственным желанием застраховаться от все более протекционистской американской политики, считает Генри Ван Хуэйяо, основатель исследовательской группы Центра Китая и глобализации в Пекине.

Улучшенные связи уже окупились для некоторых торговых партнеров Китая. В частности, это касается экспорта вина из Австралии, и экспорт японских морепродуктов может стать следующим.

По словам одного европейского чиновника, когда в начале этого месяца состоялась встреча высокопоставленных чиновников Германии и Китая, Пекин также был явно заинтересован в выражении своего желания сотрудничать.

Любое улучшение связей может помочь Китаю компенсировать перспективу обострения напряженности с США и ЕС, которые в начале этого месяца проголосовали за введение пошлин до 45% на электромобили из Китая. В ответ Пекин оказывает давление на китайских автопроизводителей, чтобы они приостановили экспансию в ЕС, ранее сообщал Bloomberg.

Пекин был главным двигателем дипломатического толчка, сказал Юн Сунь, директор китайской программы в Центре Стимсона в Вашингтоне, назвав это "наступлением шарма".

Улучшение связей с соседями даст Китаю больше свободы действий и возможностей, сказал Джа Ян Чонг, доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура. Это происходит на фоне того, что экономика Китая росла самыми медленными темпами с начала 2023 года, и Пекин стремится возродить рост с помощью мощного пакета жестких мер политики.

"Учитывая внутренние экономические проблемы и желание привлечь иностранные инвестиции, неудивительно, что Пекин пытается сгладить отношения с ключевыми соседями, которые являются важными экономическими партнерами", - сказал Чонг.

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