Пекин начал налаживать связи с союзниками США перед возможным возвращением Трампа - Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 123492 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 114223 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 116513 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 152710 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 141376 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 147947 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 146890 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138475 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120585 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113262 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 36 из 63 вражеских дронов: какие области атаковала россия

Над Украиной сбили 36 из 63 вражеских дронов: какие области атаковала россия

07:12 • 46127 просмотра
Потребление электричества растет, 538 населенных пунктов без света

Потребление электричества растет, 538 населенных пунктов без света

07:24 • 41357 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 166578 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 135064 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 149845 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 123457 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 152667 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 149845 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 166578 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 166822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 15359 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 135064 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 111871 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 119898 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 124644 просмотра
Актуальное
Пекин начал налаживать связи с союзниками США перед возможным возвращением Трампа - Bloomberg

Пекин начал налаживать связи с союзниками США перед возможным возвращением Трампа - Bloomberg

Киев  •  УНН

15:56 • 3757 просмотра

Read in English

Китай начал дипломатическое "наступление шармом" в отношении союзников США на фоне возможной победы Трампа. Пекин стремится улучшить отношения с Японией, Индией, Великобританией и Австралией.

Потенциальная победа Дональда Трампа и экономические проблемы дома побудили Китай прибегнуть к "наступлению шармом", особенно с американскими союзниками и партнерами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

От провозглашения желаемого "нового старта" с Японией до разрядки с Индией, китайские чиновники стремились снизить дипломатические трения перед президентскими выборами в США. Пекин также сигнализировал о своем намерении улучшить связи с Великобританией и Австралией, кажущимся отходом от той боевой дипломатии, которой он прославился во время первого срока Трампа.

Дипломатические увертюры подчеркивают изменяющиеся политические расчеты Пекином - и его коллег - в ожидании возможного возвращения непредсказуемого президента США, отмечает издание.

"Китай необычайно заботился о попытке урегулировать или улучшить отношения с многочисленными странами за последний месяц, - сказал Ричард МакГрегор, старший научный сотрудник по Восточной Азии в аналитическом центре Lowy Institute Intitute в Сиднее. - Пекин ищет друзей и партнеров среди любого Трампийского хаоса".

Иллюстрируя этот сдвиг, Китай достиг прорыва с Индией в понедельник с соглашением о возобновлении патрулирования операций по спорной Гималайской границе. Соглашение закончило четырехлетнее противостояние с Индией и подняло перспективу для южноазиатской страны в конечном итоге облегчить карательные меры в отношении китайском бизнесе.

Два дня спустя глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели первую официальную встречу с 2022 года в кулуарах саммита БРИКС в россии, где лидеры обязались стабилизировать отношения.

"Обе стороны должны укреплять общение и сотрудничество, должным образом управлять различиями и разногласиями", - цитирует Си китайский государственное вещатель.

Разрядка также отражает усилия других стран по адаптации к миру растущих торговых барьеров. Готовность развивающихся стран укреплять связи с Китаем отчасти обусловлена ​​их собственным желанием застраховаться от все более протекционистской американской политики, считает Генри Ван Хуэйяо, основатель исследовательской группы Центра Китая и глобализации в Пекине.

Улучшенные связи уже окупились для некоторых торговых партнеров Китая. В частности, это касается экспорта вина из Австралии, и экспорт японских морепродуктов может стать следующим.

По словам одного европейского чиновника, когда в начале этого месяца состоялась встреча высокопоставленных чиновников Германии и Китая, Пекин также был явно заинтересован в выражении своего желания сотрудничать.

Любое улучшение связей может помочь Китаю компенсировать перспективу обострения напряженности с США и ЕС, которые в начале этого месяца проголосовали за введение пошлин до 45% на электромобили из Китая. В ответ Пекин оказывает давление на китайских автопроизводителей, чтобы они приостановили экспансию в ЕС, ранее сообщал Bloomberg.

Пекин был главным двигателем дипломатического толчка, сказал Юн Сунь, директор китайской программы в Центре Стимсона в Вашингтоне, назвав это "наступлением шарма".

Улучшение связей с соседями даст Китаю больше свободы действий и возможностей, сказал Джа Ян Чонг, доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура. Это происходит на фоне того, что экономика Китая росла самыми медленными темпами с начала 2023 года, и Пекин стремится возродить рост с помощью мощного пакета жестких мер политики.

"Учитывая внутренние экономические проблемы и желание привлечь иностранные инвестиции, неудивительно, что Пекин пытается сгладить отношения с ключевыми соседями, которые являются важными экономическими партнерами", - сказал Чонг.

Китай заявляет, что Трамп может покинуть Тайвань, если победит на выборах в США31 января 2024, 09:10 • 19201 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
avstraliyaАвстралия
donald-trampДональд Трамп
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
dzheik-sallivanДжейк Салливан
germaniyaГермания
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
yaponiyaЯпония