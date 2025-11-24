"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану

The Washington Post на тлі початку обговорення запропонованого США мирного плану між Україною і рф у Женеві у неділю дізналося про рівень залученості президента США Дональда Трампа, пише УНН.

Деталі

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, сказав, що "президент не був настільки залучений до деталей".

"Ви кажете йому: "Я спробую укласти угоду". Він каже: "Чудово, підивіться, що ви можете зробити". І це рівень деталей, який він має", – сказав чиновник, пізніше додавши: "Цілий день панував абсолютний хаос, тому що навіть різні частини Білого дому не знають, що відбувається. Це ніяково".

У суботу, спілкуючись з журналістами, Трамп сказав, що "Зеленський має час до Дня подяки, 27 листопада щоб погодитися на план або "продовжувати боротися з усіх сил" – тільки без американської допомоги", пише видання.

Але приватно адміністрація Трампа "не ставиться до цього плану як до незмінного", сказала людина, знайома з переговорами, яка говорила на умовах анонімності, щоб говорити відверто. "Українцям було повідомлено, що є певний простір для переговорів", - вказало джерело. Тим не менш, Вашингтон "також чітко дав зрозуміти, що хоче угоди якомога швидше", і "загроза призупинення допомоги США є надзвичайно серйозною", сказав чиновник.

У Європі заявляють про побоювання щодо зупинки Трампом підтримки України - FT

Залишаються питання щодо того, чи зможе команда Трампа досягти угоди з українськими та європейськими партнерами до настання встановленого США дедлайну, пише видання. ​​Україна знову повинна спробувати переконати непередбачуваний Білий дім, що саме росія повинна піти на поступки її максималістським вимогам, а не Україна, зауважує видання.

"Будь-яке заспокоєння росії як агресора, будь-які спроби чинити тиск на Україну як жертву цієї агресії є морально осудними та образою людської гідності", – написали понад чотири десятки європейських та українських лідерів у листі, надісланому Трампу минулими вихідними. - Схилятися перед росією – означає відмовитися від спільних цінностей і занурити вільний світ в анархію та хаос. Сильне американське лідерство – єдина надія".

При цьому, додали вони, "залякана Америка ніколи більше не зможе бути великою. Залякана Америка ніколи не зможе бути першою".

Доповнення

За даними Reuters, у понеділок, 24 листопада, Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Швейцарії з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.