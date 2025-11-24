"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану

The Washington Post на фоне начала обсуждения предложенного США мирного плана между Украиной и рф в Женеве в воскресенье узнала об уровне вовлеченности президента США Дональда Трампа, пишет УНН.

Детали

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, сказал, что "президент не был настолько вовлечен в детали".

"Вы говорите ему: "Я попробую заключить сделку". Он говорит: "Отлично, посмотрите, что вы можете сделать". И это уровень деталей, который у него есть", – сказал чиновник, позже добавив: "Целый день царил абсолютный хаос, потому что даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это неловко".

В субботу, общаясь с журналистами, Трамп сказал, что "у Зеленского есть время до Дня благодарения, 27 ноября, чтобы согласиться на план или "продолжать бороться изо всех сил" – только без американской помощи", пишет издание.

Но в частном порядке администрация Трампа "не относится к этому плану как к неизменному", сказал человек, знакомый с переговорами, который говорил на условиях анонимности, чтобы говорить откровенно. "Украинцам было сообщено, что есть определенное пространство для переговоров", - указал источник. Тем не менее, Вашингтон "также четко дал понять, что хочет сделки как можно скорее", и "угроза приостановки помощи США является чрезвычайно серьезной", сказал чиновник.

В Европе заявляют об опасениях по поводу остановки Трампом поддержки Украины - FT

Остаются вопросы относительно того, сможет ли команда Трампа достичь соглашения с украинскими и европейскими партнерами до наступления установленного США дедлайна, пишет издание. Украина снова должна попытаться убедить непредсказуемый Белый дом, что именно россия должна пойти на уступки ее максималистским требованиям, а не Украина, отмечает издание.

"Любое успокоение россии как агрессора, любые попытки оказать давление на Украину как жертву этой агрессии морально предосудительны и являются оскорблением человеческого достоинства", – написали более четырех десятков европейских и украинских лидеров в письме, направленном Трампу в минувшие выходные. - Склоняться перед россией – значит отказаться от общих ценностей и погрузить свободный мир в анархию и хаос. Сильное американское лидерство – единственная надежда".

При этом, добавили они, "запуганная Америка никогда больше не сможет быть великой. Запуганная Америка никогда не сможет быть первой".

Дополнение

По данным Reuters, в понедельник, 24 ноября, Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Швейцарии с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий кремля.