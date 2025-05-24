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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома
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Остерігайтесь шквалу і граду: прогноз погоди в Україні на 25 травня

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

25 травня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с у багатьох областях. Оголошено І рівень небезпечності.

Остерігайтесь шквалу і граду: прогноз погоди в Україні на 25 травня

Завтра в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься в межах +11…+22 °С, в деяких регіонах можливі значні дощі. Також синоптики попереджають про град і шквал у деяких областях, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Погода в Україні 25 травня

У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненьській областей короткочасні дощі (вдень на Житомирщині, Київщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі); на решті території без опадів

- говориться у повідомленні.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • у західних областях вночі +4…+9 °С, вдень +11…16 °С;
    • на решті території вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28° (у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях +17…+22 °С).

      Синоптики попереджають

      Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 25 травня вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

      "Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємству та руху транспорту", - говориться у повідомленні.

      Доповнення

      Синоптик Наталія Птуха прогнозує тепле літо 2025 з температурами вище норми на 1,5-2,5°C та нерівномірним розподілом опадів. Південь буде найтеплішим.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

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