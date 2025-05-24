Остерігайтесь шквалу і граду: прогноз погоди в Україні на 25 травня
Київ • УНН
25 травня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с у багатьох областях. Оголошено І рівень небезпечності.
Завтра в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься в межах +11…+22 °С, в деяких регіонах можливі значні дощі. Також синоптики попереджають про град і шквал у деяких областях, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Погода в Україні 25 травня
У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненьській областей короткочасні дощі (вдень на Житомирщині, Київщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі); на решті території без опадів
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- у західних областях вночі +4…+9 °С, вдень +11…16 °С;
- на решті території вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28° (у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях +17…+22 °С).
Синоптики попереджають
Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 25 травня вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємству та руху транспорту", - говориться у повідомленні.
Доповнення
Синоптик Наталія Птуха прогнозує тепле літо 2025 з температурами вище норми на 1,5-2,5°C та нерівномірним розподілом опадів. Південь буде найтеплішим.