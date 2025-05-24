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Остерегайтесь шквала и града: прогноз погоды в Украине на 25 мая

Киев • УНН

 • 376 просмотра

25 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с во многих областях. Объявлен І уровень опасности.

Остерегайтесь шквала и града: прогноз погоды в Украине на 25 мая

Завтра в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+22 °С, в некоторых регионах возможны значительные дожди. Также синоптики предупреждают о граде и шквале в некоторых областях, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Погода в Украине 25 мая

В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровненской областях кратковременные дожди (днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, местами значительные дожди); на остальной территории без осадков

- говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в западных областях ночью +4…+9 °С, днем +11…16 °С;
    • на остальной территории ночью +12…+17 °С, днем +23…+28° (в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях +17…+22 °С).

      Синоптики предупреждают

      Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине. 25 мая днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики предупреждают об І уровне опасности, желтый.

      "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

      Дополнение

      Синоптик Наталья Птуха прогнозирует теплое лето 2025 с температурами выше нормы на 1,5-2,5°C и неравномерным распределением осадков. Юг будет самым теплым.

      Павел Зинченко

      Павел Зинченко

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