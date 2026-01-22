$43.180.08
07:31
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
"Остаточна угода" Трампа щодо Гренландії може передбачати 1 мільйон доларів кожному жителю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент США Дональд Трамп відмовився від погрози вторгнення до Гренландії та призупинив введення тарифів. Він розглядає можливість пропозиції 1 мільйона доларів кожному з 57 000 жителів Гренландії за приєднання до США.

"Остаточна угода" Трампа щодо Гренландії може передбачати 1 мільйон доларів кожному жителю - ЗМІ

"Остаточна угода" президента США Дональда Трампа щодо Гренландії може передбачати 1 мільйон доларів кожному жителю, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп минулого вечора відмовився від своєї загрози вторгнення до Гренландії після суперечки з іншими союзниками по НАТО.

Виступаючи після переговорів з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президент США заявив, що він погодив "рамки майбутньої угоди" щодо контролю над арктичним островом, який, на його думку, є життєво важливим для безпеки Америки.

Трамп додав, що він призупиняє плани щодо запровадження мит на країни Європи, які чинять опір його захопленню Гренландії.

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 13442 перегляди

Ринки в США зросли після його заяви, після того, як він раніше заявив, що не застосовуватиме силу, щоб захопити "великий, прекрасний шматок льоду".

"Видання Daily Mail може розкрити, що він обмірковує можливість запропонувати жителям Гренландії (населення 57 000 осіб) по 1 мільйону доларів кожному – 750 000 фунтів стерлінгів або 850 000 євро – якщо вони проголосують за приєднання до Сполучених Штатів", - ідеться у публікації.

Як вказано, учора ввечері військові офіцери НАТО обговорювали угоду, за якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території, де вона зможе будувати військові бази.

Високопоставлені чиновники порівняли цю пропозицію з військовими базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються суверенними британськими територіями, повідомляє The New York Times.

Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". Коли його запитали, на який термін, він відповів: "Безкінечна. Немає обмежень у часі. Це угода назавжди".

Копенгаген неодноразово заявляв, що багатий на корисні копалини острів не продається, і що будь-яка угода вимагатиме згоди Данії. Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що володіння Гренландією США є "червоною лінією", якої не буде.

Пропозиція Трампа щодо Гренландії поважає суверенітет Данії - джерела22.01.26, 06:51 • 2250 переглядiв

Юлія Шрамко

