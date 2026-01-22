"Остаточна угода" Трампа щодо Гренландії може передбачати 1 мільйон доларів кожному жителю - ЗМІ

"Остаточна угода" президента США Дональда Трампа щодо Гренландії може передбачати 1 мільйон доларів кожному жителю, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп минулого вечора відмовився від своєї загрози вторгнення до Гренландії після суперечки з іншими союзниками по НАТО.

Виступаючи після переговорів з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президент США заявив, що він погодив "рамки майбутньої угоди" щодо контролю над арктичним островом, який, на його думку, є життєво важливим для безпеки Америки.

Трамп додав, що він призупиняє плани щодо запровадження мит на країни Європи, які чинять опір його захопленню Гренландії.

Ринки в США зросли після його заяви, після того, як він раніше заявив, що не застосовуватиме силу, щоб захопити "великий, прекрасний шматок льоду".

"Видання Daily Mail може розкрити, що він обмірковує можливість запропонувати жителям Гренландії (населення 57 000 осіб) по 1 мільйону доларів кожному – 750 000 фунтів стерлінгів або 850 000 євро – якщо вони проголосують за приєднання до Сполучених Штатів", - ідеться у публікації.

Як вказано, учора ввечері військові офіцери НАТО обговорювали угоду, за якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території, де вона зможе будувати військові бази.

Високопоставлені чиновники порівняли цю пропозицію з військовими базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються суверенними британськими територіями, повідомляє The New York Times.

Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". Коли його запитали, на який термін, він відповів: "Безкінечна. Немає обмежень у часі. Це угода назавжди".

Копенгаген неодноразово заявляв, що багатий на корисні копалини острів не продається, і що будь-яка угода вимагатиме згоди Данії. Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що володіння Гренландією США є "червоною лінією", якої не буде.

