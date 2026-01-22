$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:31 • 1174 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 4550 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 15623 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 29801 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 30812 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 49945 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 29602 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 46666 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 47091 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21642 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
"Окончательная сделка" Трампа по Гренландии может предусматривать 1 миллион долларов каждому жителю - СМИ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент США Дональд Трамп отказался от угрозы вторжения в Гренландию и приостановил введение тарифов. Он рассматривает возможность предложения 1 миллиона долларов каждому из 57 000 жителей Гренландии за присоединение к США.

"Окончательная сделка" Трампа по Гренландии может предусматривать 1 миллион долларов каждому жителю - СМИ

"Окончательное соглашение" президента США Дональда Трампа по Гренландии может предусматривать 1 миллион долларов каждому жителю, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп вчера вечером отказался от своей угрозы вторжения в Гренландию после спора с другими союзниками по НАТО.

Выступая после переговоров с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент США заявил, что он согласовал "рамки будущего соглашения" по контролю над арктическим островом, который, по его мнению, является жизненно важным для безопасности Америки.

Трамп добавил, что он приостанавливает планы по введению пошлин на страны Европы, которые сопротивляются его захвату Гренландии.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 13402 просмотра

Рынки в США выросли после его заявления, после того как он ранее заявил, что не будет применять силу, чтобы захватить "большой, прекрасный кусок льда".

"Издание Daily Mail может раскрыть, что он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (население 57 000 человек) по 1 миллиону долларов каждому – 750 000 фунтов стерлингов или 850 000 евро – если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам", - говорится в публикации.

Как указано, вчера вечером военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, по которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории, где она сможет строить военные базы.

Высокопоставленные чиновники сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, которые считаются суверенными британскими территориями, сообщает The New York Times.

Трамп заявил журналистам, что это "самое долгосрочное соглашение". Когда его спросили, на какой срок, он ответил: "Бесконечное. Нет ограничений по времени. Это соглашение навсегда".

Копенгаген неоднократно заявлял, что богатый полезными ископаемыми остров не продается, и что любое соглашение потребует согласия Дании. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что владение Гренландией США является "красной линией", которой не будет.

Предложение Трампа по Гренландии уважает суверенитет Дании - источники22.01.26, 06:51 • 2246 просмотров

Юлия Шрамко

