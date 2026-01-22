"Окончательная сделка" Трампа по Гренландии может предусматривать 1 миллион долларов каждому жителю - СМИ

"Окончательное соглашение" президента США Дональда Трампа по Гренландии может предусматривать 1 миллион долларов каждому жителю, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп вчера вечером отказался от своей угрозы вторжения в Гренландию после спора с другими союзниками по НАТО.

Выступая после переговоров с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент США заявил, что он согласовал "рамки будущего соглашения" по контролю над арктическим островом, который, по его мнению, является жизненно важным для безопасности Америки.

Трамп добавил, что он приостанавливает планы по введению пошлин на страны Европы, которые сопротивляются его захвату Гренландии.

Рынки в США выросли после его заявления, после того как он ранее заявил, что не будет применять силу, чтобы захватить "большой, прекрасный кусок льда".

"Издание Daily Mail может раскрыть, что он обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (население 57 000 человек) по 1 миллиону долларов каждому – 750 000 фунтов стерлингов или 850 000 евро – если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам", - говорится в публикации.

Как указано, вчера вечером военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, по которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории, где она сможет строить военные базы.

Высокопоставленные чиновники сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, которые считаются суверенными британскими территориями, сообщает The New York Times.

Трамп заявил журналистам, что это "самое долгосрочное соглашение". Когда его спросили, на какой срок, он ответил: "Бесконечное. Нет ограничений по времени. Это соглашение навсегда".

Копенгаген неоднократно заявлял, что богатый полезными ископаемыми остров не продается, и что любое соглашение потребует согласия Дании. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что владение Гренландией США является "красной линией", которой не будет.

