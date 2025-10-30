OpenAI готується до розміщення акцій на фондовому ринку на суму 1 трильйон доларів

Розробник ChatGPT планує стати публічною компанією вже у 2026 році. Очікується, що публічне розміщення дозволить залучити OpenAI щонайменше 60 мільярдів доларів для реалізації масштабних планів щодо розвитку інфраструктури штучного інтелекту, а її вартість оцінюють у рекордний 1 трильйон.

Про це пише УНН із посилання на The Guardian.

Деталі

Розробник популярного чат-бота на базі штучного інтелекту ChatGPT розглядає можливість подання заявки на IPO вже у другій половині 2026 року - повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За даними джерел, які цитує Reuters, фінансовий директор OpenAI Сара Фріар повідомила колегам, що компанія прагне вийти на біржу у 2027 році, тоді як деякі радники заявили, що це може відбутися роком раніше.

Вважається, що компанія прагне "залучити щонайменше 60 мільярдів доларів".

Вихід OpenAI на фондовий ринок може стати новим інструментом для залучення інвестицій і підтримки масштабних планів генерального директора Сема Альтмана, який прагне вкласти трильйони доларів у створення дата-центрів та іншої інфраструктури, необхідної для прискореного розвитку штучного інтелекту.

Під час прямої трансляції у вівторок Альтман заявив, що публічне розміщення акцій є "найімовірнішим шляхом" для компанії, враховуючи величезні потреби в капіталі, які очікуються в майбутньому.Речник OpenAI сказав:

IPO не є нашою метою, тому ми не могли встановити дату. Ми будуємо стабільний бізнес і просуваємо нашу місію, щоб кожен вигравав від ЗШІ

ЗШІ розшифровується як загальний штучний інтелект, який OpenAI визначає як "високоавтономні системи, що перевершують людей у більшості економічно цінних робіт".

Доповнення

OpenAI, заснована у 2015 році як некомерційна організація, цього тижня завершила масштабну реструктуризацію. У результаті її основна діяльність була перетворена на комерційну корпорацію. Попри те, що компанія формально залишається під контролем некомерційної структури, така зміна відкриває шлях до залучення інвестицій і створює підґрунтя для майбутнього IPO.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Microsoft та OpenAI домовилися про реструктуризацію розробника ChatGPT в корпорацію суспільного блага, оцінивши OpenAI у 500 мільярдів доларів. Це надає компанії більше свободи в бізнес-операціях та усуває обмеження на залучення капіталу.