OpenAI готовится к размещению акций на фондовом рынке на сумму 1 триллион долларов

Разработчик ChatGPT планирует стать публичной компанией уже в 2026 году. Ожидается, что публичное размещение позволит привлечь OpenAI не менее 60 миллиардов долларов для реализации масштабных планов по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта, а ее стоимость оценивается в рекордный 1 триллион.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Разработчик популярного чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT рассматривает возможность подачи заявки на IPO уже во второй половине 2026 года - сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным источников, которые цитирует Reuters, финансовый директор OpenAI Сара Фриар сообщила коллегам, что компания стремится выйти на биржу в 2027 году, тогда как некоторые советники заявили, что это может произойти годом ранее.

Считается, что компания стремится "привлечь не менее 60 миллиардов долларов".

Выход OpenAI на фондовый рынок может стать новым инструментом для привлечения инвестиций и поддержки масштабных планов генерального директора Сэма Альтмана, который стремится вложить триллионы долларов в создание дата-центров и другой инфраструктуры, необходимой для ускоренного развития искусственного интеллекта.

Во время прямой трансляции во вторник Альтман заявил, что публичное размещение акций является "наиболее вероятным путем" для компании, учитывая огромные потребности в капитале, которые ожидаются в будущем. Представитель OpenAI сказал:

IPO не является нашей целью, поэтому мы не могли установить дату. Мы строим стабильный бизнес и продвигаем нашу миссию, чтобы каждый выигрывал от ОИИ

ОИИ расшифровывается как общий искусственный интеллект, который OpenAI определяет как "высокоавтономные системы, превосходящие людей в большинстве экономически ценных работ".

Дополнение

OpenAI, основанная в 2015 году как некоммерческая организация, на этой неделе завершила масштабную реструктуризацию. В результате ее основная деятельность была преобразована в коммерческую корпорацию. Несмотря на то, что компания формально остается под контролем некоммерческой структуры, такое изменение открывает путь к привлечению инвестиций и создает основу для будущего IPO.

Напомним

Ранее УНН писал, что Microsoft и OpenAI договорились о реструктуризации разработчика ChatGPT в корпорацию общественного блага, оценив OpenAI в 500 миллиардов долларов. Это предоставляет компании больше свободы в бизнес-операциях и устраняет ограничения на привлечение капитала.