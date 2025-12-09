Окупанти просочуються на північ Покровська під прикриттям туману, тривають штурмові дії - угрупування "Схід"
Київ • УНН
російські окупанти намагаються просочуватися в північну частину Покровська на Донбасі, користуючись туманом. Наразі тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, повідомляє УНН з посиланням на Угруповання військ "Схід".
Деталі
Спроби росіян далі просочитися в Покровськ блокуються, а підрозділи ворога знищують Сили оборони України.
Водночас у районі Мирнограду ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.
Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів
Крім того, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти намагаються інфільтруватися у напрямку Сіверську Донецької області, використовуючи погодні умови.