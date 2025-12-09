Окупанти просочуються на північ Покровська під прикриттям туману, тривають штурмові дії - угрупування "Схід"

$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
10:26 • 14061 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
09:02 • 22041 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 34357 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
9 грудня, 07:00 • 24211 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28317 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38816 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33215 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34846 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
8 грудня, 14:34 • 32590 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
09:02 • 22041 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00 • 56122 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 12:25 • 51323 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 76643 перегляди
Окупанти просочуються на північ Покровська під прикриттям туману, тривають штурмові дії - угрупування "Схід"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

російські окупанти намагаються просочитися в північну частину Покровська, користуючись туманом. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Окупанти просочуються на північ Покровська під прикриттям туману, тривають штурмові дії - угрупування "Схід"

російські окупанти намагаються просочуватися в північну частину Покровська на Донбасі, користуючись туманом. Наразі тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, повідомляє УНН з посиланням на Угруповання військ "Схід".

Деталі

Спроби росіян далі просочитися в Покровськ блокуються, а підрозділи ворога знищують Сили оборони України.

Водночас у районі Мирнограду ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів

 - йдеться у зведенні.

Крім того, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти намагаються інфільтруватися у напрямку Сіверську Донецької області, використовуючи погодні умови.

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Мирноград
Збройні сили України
Сіверськ