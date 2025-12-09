Оккупанты просачиваются на север Покровска под прикрытием тумана, продолжаются штурмовые действия - группировка "Восток"
Киев • УНН
российские оккупанты пытаются просочиться в северную часть Покровска на Донбассе, пользуясь туманом. Сейчас продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".
Детали
Попытки россиян дальше просочиться в Покровск блокируются, а подразделения врага уничтожают Силы обороны Украины.
В то же время в районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.
Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств
Кроме того, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты пытаются инфильтрироваться в направлении Северска Донецкой области, используя погодные условия.