Оккупанты просачиваются на север Покровска под прикрытием тумана, продолжаются штурмовые действия - группировка "Восток"

российские оккупанты пытаются просочиться в северную часть Покровска на Донбассе, пользуясь туманом. Сейчас продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Попытки россиян дальше просочиться в Покровск блокируются, а подразделения врага уничтожают Силы обороны Украины.

В то же время в районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.

Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств