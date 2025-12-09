$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 16773 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 37848 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 25940 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29197 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39524 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33551 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35039 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32736 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34686 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Оккупанты просачиваются на север Покровска под прикрытием тумана, продолжаются штурмовые действия - группировка "Восток"

Киев • УНН

 • 808 просмотра

российские оккупанты пытаются просочиться в северную часть Покровска, пользуясь туманом. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Оккупанты просачиваются на север Покровска под прикрытием тумана, продолжаются штурмовые действия - группировка "Восток"

российские оккупанты пытаются просочиться в северную часть Покровска на Донбассе, пользуясь туманом. Сейчас продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Детали

Попытки россиян дальше просочиться в Покровск блокируются, а подразделения врага уничтожают Силы обороны Украины.

В то же время в районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.

Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств

 - говорится в сводке.

Кроме того, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты пытаются инфильтрироваться в направлении Северска Донецкой области, используя погодные условия.

Евгений Устименко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Северск