Окупанти продають військових за "відмову стріляти" у трудове рабство
Київ • УНН
На Запорізькому напрямку командири 1152-го мотострілецького полку РФ продають військових, що відмовляються брати участь у штурмах, у трудове рабство колаборантам. Їх записують як "зниклих безвісти" та передають на неоплачувані роботи в тилу, за що командири отримують гроші.
На Запорізькому напрямку командири збройних сил росії фактично продають військовослужбовців, які відмовляються брати участь у штурмах, у трудове рабство колаборантам. Про це інформує партизанський рух АТЕШ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що випадки фактичного продажу командирами своїх підлеглих зафіксовані в 1152-му мотострілецькому полку.
Замість законного оформлення відмови або направлення таких військовослужбовців у дисциплінарні частини, їх записують як "зниклих безвісти", затримують і передають на неоплачувані роботи в тилу місцевим колаборантам по всій Запорізькій області. За це командири отримують гроші від колаборантів. Було зафіксовано присутність таких солдатів на підприємствах і будівництвах у Мелітополі та Бердянську
"За даними агентів, про це знають навіть у штабі 58-ї армії, але це не рятує солдатів - очевидно, що командування також зацікавлене у цьому", - додали в АТЕШ.
Нагадаємо
Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють про хвилю дезертирства із 74-ї окремої мотострілецької бригади вс росії на Покровському напрямку.
