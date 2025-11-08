Оккупанты продают военных за "отказ стрелять" в трудовое рабство
Киев • УНН
На Запорожском направлении командиры 1152-го мотострелкового полка РФ продают военных, отказывающихся участвовать в штурмах, в трудовое рабство коллаборантам. Их записывают как "пропавших без вести" и передают на неоплачиваемые работы в тылу, за что командиры получают деньги.
На Запорожском направлении командиры вооруженных сил россии фактически продают военнослужащих, отказывающихся участвовать в штурмах, в трудовое рабство коллаборантам. Об этом информирует партизанское движение АТЕШ, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что случаи фактической продажи командирами своих подчиненных зафиксированы в 1152-м мотострелковом полку.
Вместо законного оформления отказа или направления таких военнослужащих в дисциплинарные части, их записывают как "пропавших без вести", задерживают и передают на неоплачиваемые работы в тылу местным коллаборантам по всей Запорожской области. За это командиры получают деньги от коллаборантов. Было зафиксировано присутствие таких солдат на предприятиях и стройках в Мелитополе и Бердянске
"По данным агентов, об этом знают даже в штабе 58-й армии, но это не спасает солдат - очевидно, что командование также заинтересовано в этом", - добавили в АТЕШ.
Напомним
Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают о волне дезертирства из 74-й отдельной мотострелковой бригады вс россии на Покровском направлении.
