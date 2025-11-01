74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 листопада, 14:21 • 15511 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 27691 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 36292 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 57971 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 54518 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 39010 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 52624 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43105 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37233 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36637 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 18320 перегляди
Буданов операцією в Покровську спростував брехливі заяви путіна й гєрасімова на весь світ - блогер1 листопада, 12:55 • 6248 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 16454 перегляди
Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи1 листопада, 13:47 • 9370 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії15:47 • 10202 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 57981 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 54526 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 69937 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 64692 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 56587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кім
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Миколаїв
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 16602 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 36299 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 69937 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 43716 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 52164 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Економіст (журнал)

74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани

Київ • УНН

 • 1846 перегляди

Тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, попри те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. При цьому ефективне застосування спеціальних підрозділів Сил оборони України лише посилює паніку серед окупантів.

74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани

Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють про хвилю дезертирства із 74-ї окремої мотострілецької бригади вс росії на Покровському напрямку. Про це інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти зі складу бригади, яка зазнає величезних втрат на Покровському напрямку, повідомляють про критичну хвилю дезертирства, адже командування, одержиме метою якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку.

Ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених із поля бою та не надання їм медичної допомоги. Загиблих окупантів цинічно записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати

- йдеться у повідомленні.

Партизани уточнили, що тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, незважаючи на те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. При цьому ефективне застосування спеціальних підрозділів Сил оборони України лише посилює паніку серед окупантів.

"АТЕШ" звертається до військовослужбовців російських окупаційних військ на Покровському напрямку: ваше командування кидає вас на смерть, а поранених залишає гнити на полі бою. Дезертирство – єдиний спосіб зберегти життя!" - закликали у русі.

Нагадаємо

Агенти "АТЕШ" з 51-ї загальновійськової армії рф повідомляють, що російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій на Покровському напрямку.

Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо 01.11.25, 16:21 • 15512 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ