74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани
Київ • УНН
Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють про хвилю дезертирства із 74-ї окремої мотострілецької бригади вс росії на Покровському напрямку. Про це інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що агенти зі складу бригади, яка зазнає величезних втрат на Покровському напрямку, повідомляють про критичну хвилю дезертирства, адже командування, одержиме метою якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку.
Ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених із поля бою та не надання їм медичної допомоги. Загиблих окупантів цинічно записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати
Партизани уточнили, що тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, незважаючи на те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. При цьому ефективне застосування спеціальних підрозділів Сил оборони України лише посилює паніку серед окупантів.
"АТЕШ" звертається до військовослужбовців російських окупаційних військ на Покровському напрямку: ваше командування кидає вас на смерть, а поранених залишає гнити на полі бою. Дезертирство – єдиний спосіб зберегти життя!" - закликали у русі.
Нагадаємо
Агенти "АТЕШ" з 51-ї загальновійськової армії рф повідомляють, що російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій на Покровському напрямку.
