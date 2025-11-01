На Покровському напрямку командування рф наказало розстрілювати жінок-військових, які відмовляються йти у бій - партизани
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" з 51 загальновійськової армії рф повідомляють, що російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій на Покровському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про комплексну операцію зі знищення ворожих сил у Покровську.
російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій на Покровському напрямку. Про це повідомляють агенти "АТЕШ" із 51 загальновійськової армії зс рф, передає УНН.
На Покровському напрямку російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій. Мабуть їм потрібен Покровськ якнайшвидше
Більше подробиць "АТЕШ" не приводить.
Раніше
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що триває комплексна операція зі знищення ворожих сил у Покровську. Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами та озброєнням.
