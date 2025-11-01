$42.080.01
14:21 • 8818 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 14267 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 24727 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 44561 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 42860 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 37226 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 51161 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 42096 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36903 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36350 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Агенты "АТЕШ" из 51 общевойсковой армии РФ сообщают, что российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой на Покровском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о комплексной операции по уничтожению вражеских сил в Покровске.

На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны

российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой на Покровском направлении. Об этом сообщают агенты "АТЕШ" из 51 общевойсковой армии вс рф, передает УНН.

На Покровском направлении российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой. Видимо, им нужен Покровск как можно быстрее 

- отмечают партизаны.

Больше подробностей "АТЕШ" не приводит.

Ранее

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продолжается комплексная операция по уничтожению вражеских сил в Покровске. Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями и вооружением.

ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник31.10.25, 22:50 • 37227 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский