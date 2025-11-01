На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны
Агенты "АТЕШ" из 51 общевойсковой армии РФ сообщают, что российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой на Покровском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о комплексной операции по уничтожению вражеских сил в Покровске.
На Покровском направлении российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой. Видимо, им нужен Покровск как можно быстрее
Больше подробностей "АТЕШ" не приводит.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продолжается комплексная операция по уничтожению вражеских сил в Покровске. Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями и вооружением.
