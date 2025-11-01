74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны

$42.080.01
14:21 • 15062 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 26692 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 35140 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 56685 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 53434 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 38887 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 52534 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43058 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37210 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36622 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Популярные новости
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу 1 ноября, 11:02 • 17679 просмотра
Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер1 ноября, 12:55 • 4870 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 15460 просмотра
Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы1 ноября, 13:47 • 7926 просмотра
Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии15:47 • 8936 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 56653 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 53405 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 69131 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 64273 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 56194 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 15703 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 35116 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 69131 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 43327 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 51785 просмотра
74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Только за последнюю неделю 38 бойцов покинули позиции 74-й бригады, несмотря на то, что в тылу врага формируются специальные группы для их поимки. При этом эффективное применение специальных подразделений Сил обороны Украины лишь усиливает панику среди оккупантов.

74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают о волне дезертирства из 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС России на Покровском направлении. Об этом информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что агенты из состава бригады, которая несет огромные потери на Покровском направлении, сообщают о критической волне дезертирства, ведь командование, одержимое целью как можно быстрее захватить Покровск, непрерывно бросает личный состав в самоубийственные штурмы, не давая солдатам отдыха.

Ключевым фактором дезертирства является полное отсутствие эвакуации раненых с поля боя и неоказание им медицинской помощи. Погибших оккупантов цинично записывают как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери

- говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что только за последнюю неделю 38 бойцов покинули позиции 74-й бригады, несмотря на то, что в тылу врага формируются специальные группы для их отлова. При этом эффективное применение специальных подразделений Сил обороны Украины лишь усиливает панику среди оккупантов.

"АТЕШ" обращается к военнослужащим российских оккупационных войск на Покровском направлении: ваше командование бросает вас на смерть, а раненых оставляет гнить на поле боя. Дезертирство – единственный способ сохранить жизнь!" - призвали в движении.

Напомним

Агенты "АТЕШ" из 51-й общевойсковой армии РФ сообщают, что российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой на Покровском направлении.

Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим01.11.25, 16:21 • 15048 просмотров

Вадим Хлюдзинский

