74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны
Киев • УНН
Только за последнюю неделю 38 бойцов покинули позиции 74-й бригады, несмотря на то, что в тылу врага формируются специальные группы для их поимки. При этом эффективное применение специальных подразделений Сил обороны Украины лишь усиливает панику среди оккупантов.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают о волне дезертирства из 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС России на Покровском направлении. Об этом информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что агенты из состава бригады, которая несет огромные потери на Покровском направлении, сообщают о критической волне дезертирства, ведь командование, одержимое целью как можно быстрее захватить Покровск, непрерывно бросает личный состав в самоубийственные штурмы, не давая солдатам отдыха.
Ключевым фактором дезертирства является полное отсутствие эвакуации раненых с поля боя и неоказание им медицинской помощи. Погибших оккупантов цинично записывают как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери
Партизаны уточнили, что только за последнюю неделю 38 бойцов покинули позиции 74-й бригады, несмотря на то, что в тылу врага формируются специальные группы для их отлова. При этом эффективное применение специальных подразделений Сил обороны Украины лишь усиливает панику среди оккупантов.
"АТЕШ" обращается к военнослужащим российских оккупационных войск на Покровском направлении: ваше командование бросает вас на смерть, а раненых оставляет гнить на поле боя. Дезертирство – единственный способ сохранить жизнь!" - призвали в движении.
Напомним
Агенты "АТЕШ" из 51-й общевойсковой армии РФ сообщают, что российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой на Покровском направлении.
