74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны

Только за последнюю неделю 38 бойцов покинули позиции 74-й бригады, несмотря на то, что в тылу врага формируются специальные группы для их поимки. При этом эффективное применение специальных подразделений Сил обороны Украины лишь усиливает панику среди оккупантов.