Офіційний сайт Сил тероборони ЗСУ зазнав кібератаки: роботу ресурсу відновлюють
Київ • УНН
19 листопада офіційний сайт Сил територіальної оборони ЗСУ було зламано. Там заявили, що опублікована інформація не відповідає дійсності. Наразі тривають роботи з відновлення роботи сайту.
У середу, 19 листопада, офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних сил України було зламано. Інформація про це була опублікована на сторінці Сил ТрО в Facebook, передає УНН.
Деталі
Інформуємо, що офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України було зламано. Інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності
Там додали, що наразі тривають роботи з відновлення роботи сайту.
Водночас деякі користувачі Facebook повідомляли, що даний допис недоступний.
Нагадаємо
У вівторок, 18 листопада, у багатьох інтернет-сервісів та сайтів в Україні і світі виникли проблеми в роботі. Причиною став збій у Cloudflare, одному з найбільших провайдерів CDN та хмарної безпеки.
Cloudflare - це американська компанія, один з найбільших в світі провайдер послуг мережі доставки контенту (CDN), кібербезпеки, захисту від DDoS-атак, зворотних проксі-серверів та інших сервісів для підвищення продуктивності й безпеки вебсайтів.
Пізніше у Cloudflare повідомили про усунення проблем після глобального збою, який, зокрема, вплинув на роботу X та Open AI.