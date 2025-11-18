Масові збої у мережі, лягли сайти по Україні і в світі: яка причина

$42.070.02
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 4072 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
08:43 • 13520 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 21788 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 18864 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 55938 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 48033 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 44082 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 36920 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 26137 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі 07:46
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юрі 10:02
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 73228 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 104026 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 95582 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 152859 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 129627 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Одарченко
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Донецька область
Польща
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту 11:51
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ 10:16
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юрі 10:02
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання 17 листопада, 13:40
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety 17 листопада, 09:03
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Свіфт

Масові збої у мережі, лягли сайти по Україні і в світі: яка причина

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Через збій у Cloudflare в багатьох інтернет-сервісів та сайтів в Україні і світі у вівторок, 18 листопада виникли проблеми в роботі.

Масові збої у мережі, лягли сайти по Україні і в світі: яка причина

У багатьох інтернет-сервісів та сайтів в Україні і світі у вівторок, 18 листопада виникли проблеми в роботі. Причина - збій у Cloudflare, одному з найбільших провайдерів CDN та хмарної безпеки, повідомляє УНН.

Деталі

Через збій у Cloudflare, одній із найбільших компаній-посередників, який надає послуги мереж доставки контенту та хмарної безпеки, не працювали певний час сотні інтернет-ресурсів та сайтів.

Зокрема, спостерігались проблеми в роботі Telegram, Twitter (Х), Spotify, Facebook, YouTube, Steam, Instagram, Discord, Grok тощо.

Також збої в роботі Cloudflare торкнулись і сервісу Downdetector - за його допомогою зазвичай перевіряють, які сервіси зараз недоступні.

Пізніше в Cloudflare офіційно визнали проблему. Там пообіцяли вирішити проблему і надати відповідну інформацію "як тільки, так одразу".

Збій торкнувся роботи і українських ЗМІ, зокрема, редакції УНН.

Масштабний збій у “Дії”: сервіс не впоралася з великою кількістю користувачів, ймовірно через оформлення “Зимової підтримки”15.11.25, 10:33 • 3429 переглядiв

Євген Устименко

