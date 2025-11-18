Масові збої у мережі, лягли сайти по Україні і в світі: яка причина
Київ • УНН
Через збій у Cloudflare в багатьох інтернет-сервісів та сайтів в Україні і світі у вівторок, 18 листопада виникли проблеми в роботі.
Деталі
Через збій у Cloudflare, одній із найбільших компаній-посередників, який надає послуги мереж доставки контенту та хмарної безпеки, не працювали певний час сотні інтернет-ресурсів та сайтів.
Зокрема, спостерігались проблеми в роботі Telegram, Twitter (Х), Spotify, Facebook, YouTube, Steam, Instagram, Discord, Grok тощо.
Також збої в роботі Cloudflare торкнулись і сервісу Downdetector - за його допомогою зазвичай перевіряють, які сервіси зараз недоступні.
Пізніше в Cloudflare офіційно визнали проблему. Там пообіцяли вирішити проблему і надати відповідну інформацію "як тільки, так одразу".
Збій торкнувся роботи і українських ЗМІ, зокрема, редакції УНН.
