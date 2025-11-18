Cloudflare заявив про усунення інциденту після глобального збою, що вплинув на роботу X та Open AI
Cloudflare застосував виправлення після глобального збою, який спричинив помилки на сайтах, включаючи X та Open AI. Компанія заявила, що інцидент вирішено, але продовжує моніторинг для повного відновлення всіх послуг.
У Cloudflare повідомили про застосування фіксу після глобального збою, на тлі якого на різних сайтах почали з'являтися повідомлення про помилки у роботі, у тому числі X і Open AI, і вказали, що "інцидент вирішено", пише УНН.
Виправлення було впроваджено, і ми вважаємо, що інцидент тепер вирішено
У сервісі вказали, що "продовжують стежити за помилками, щоб забезпечити повернення всіх послуг до нормального стану".
У Cloudflare, американській компанії, що надає послуги захисту мільйонів вебсайтів від шкідливих атак, у вівторок, 18 листопада, виникла невстановлена проблема, через яку користувачі не змогли отримати доступ до сайтів деяких клієнтів.
Деякі власники сайтів також не змогли отримати доступ до своїх панелей керування. За даними Downdetector, сайти, включаючи X і Open AI, зазнали посилених збоїв одночасно з проблемами Cloudflare.
