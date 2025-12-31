Одещина: росія атакувала два об'єкти енергетики, відновлення потребуватиме часу - ДТЕК

Під час нічної атаки рф на Одещину під удар потрапили два енергооб'єкти ДТЕК, пошкодження значні, повідомили в енергокомпанії ДТЕК та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Одещина: ворог знову вдарив по енергетиці. Вночі росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК. Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу - повідомили у ДТЕК.

Кіпер підтвердив, що "у ніч на 31 грудня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини".

"За даними ДТЕК Одеські електромережі, під атакою опинилися два енергетичні об’єкти цієї компанії", - вказав голова ОВА.

За даними ДТЕК, впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

