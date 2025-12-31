Одещина: росія атакувала два об'єкти енергетики, відновлення потребуватиме часу - ДТЕК
Київ • УНН
Вночі росія атакувала два енергооб'єкти ДТЕК під час ворожого удару по Одещині, завдавши значних пошкоджень, що потребуватимуть часу для відновлення. Протягом грудня пошкоджено 10 підстанцій, а з початку року атаковано 25 енергооб'єктів області.
Під час нічної атаки рф на Одещину під удар потрапили два енергооб'єкти ДТЕК, пошкодження значні, повідомили в енергокомпанії ДТЕК та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Одещина: ворог знову вдарив по енергетиці. Вночі росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК. Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу
Кіпер підтвердив, що "у ніч на 31 грудня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини".
"За даними ДТЕК Одеські електромережі, під атакою опинилися два енергетичні об’єкти цієї компанії", - вказав голова ОВА.
За даними ДТЕК, впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.
