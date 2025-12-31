Одещина: росія атакувала два об'єкти енергетики, відновлення потребуватиме часу - ДТЕК

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 2382 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 5650 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 20586 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 51596 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 37110 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32549 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30578 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21424 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19714 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24271 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.2м/с
81%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 8388 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 4110 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 21726 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 14049 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 6172 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 44000 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 47183 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 42576 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 69450 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 67385 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 14310 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 51614 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 25611 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37079 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 50345 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Гриби

Одещина: росія атакувала два об'єкти енергетики, відновлення потребуватиме часу - ДТЕК

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Вночі росія атакувала два енергооб'єкти ДТЕК під час ворожого удару по Одещині, завдавши значних пошкоджень, що потребуватимуть часу для відновлення. Протягом грудня пошкоджено 10 підстанцій, а з початку року атаковано 25 енергооб'єктів області.

Одещина: росія атакувала два об'єкти енергетики, відновлення потребуватиме часу - ДТЕК

Під час нічної атаки рф на Одещину під удар потрапили два енергооб'єкти ДТЕК, пошкодження значні, повідомили в енергокомпанії ДТЕК та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Одещина: ворог знову вдарив по енергетиці. Вночі росія атакувала два енергообʼєкти ДТЕК. Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу

- повідомили у ДТЕК.

Кіпер підтвердив, що "у ніч на 31 грудня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини".

"За даними ДТЕК Одеські електромережі, під атакою опинилися два енергетичні об’єкти цієї компанії", - вказав голова ОВА.

За даними ДТЕК, впродовж грудня ворог значно пошкодив десять підстанцій на Одещині, а з початку року атакував 25 енергообʼєктів області.

Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки31.12.25, 08:43 • 1414 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
ДТЕК
Одеса