Эксклюзив
07:11 • 2440 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 5740 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20628 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 51665 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 37154 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32568 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30593 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21430 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19719 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24276 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Эксклюзивы
Одесская область: россия атаковала два объекта энергетики, восстановление потребует времени - ДТЭК

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Ночью россия атаковала два энергообъекта ДТЭК во время вражеского удара по Одесской области, нанеся значительные повреждения, которые потребуют времени для восстановления. В течение декабря повреждено 10 подстанций, а с начала года атаковано 25 энергообъектов области.

Одесская область: россия атаковала два объекта энергетики, восстановление потребует времени - ДТЭК

Во время ночной атаки рф на Одесскую область под удар попали два энергообъекта ДТЭК, повреждения значительные, сообщили в энергокомпании ДТЭК и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Одесская область: враг снова ударил по энергетике. Ночью россия атаковала два энергообъекта ДТЭК. Повреждения значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состояния потребует времени

- сообщили в ДТЭК.

Кипер подтвердил, что "в ночь на 31 декабря враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской области".

"По данным ДТЭК Одесские электросети, под атакой оказались два энергетических объекта этой компании", - указал глава ОВА.

По данным ДТЭК, в течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.

Из-за атаки рф часть Одессы без света, среди 6 пострадавших трое детей: показали последствия31.12.25, 08:43 • 1424 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область
ДТЭК
Одесса