Одесская область: россия атаковала два объекта энергетики, восстановление потребует времени - ДТЭК
Киев • УНН
Ночью россия атаковала два энергообъекта ДТЭК во время вражеского удара по Одесской области, нанеся значительные повреждения, которые потребуют времени для восстановления. В течение декабря повреждено 10 подстанций, а с начала года атаковано 25 энергообъектов области.
Во время ночной атаки рф на Одесскую область под удар попали два энергообъекта ДТЭК, повреждения значительные, сообщили в энергокомпании ДТЭК и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Одесская область: враг снова ударил по энергетике. Ночью россия атаковала два энергообъекта ДТЭК. Повреждения значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состояния потребует времени
Кипер подтвердил, что "в ночь на 31 декабря враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской области".
"По данным ДТЭК Одесские электросети, под атакой оказались два энергетических объекта этой компании", - указал глава ОВА.
По данным ДТЭК, в течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.
Из-за атаки рф часть Одессы без света, среди 6 пострадавших трое детей: показали последствия31.12.25, 08:43 • 1424 просмотра