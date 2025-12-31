Одесская область: россия атаковала два объекта энергетики, восстановление потребует времени - ДТЭК

Во время ночной атаки рф на Одесскую область под удар попали два энергообъекта ДТЭК, повреждения значительные, сообщили в энергокомпании ДТЭК и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Одесская область: враг снова ударил по энергетике. Ночью россия атаковала два энергообъекта ДТЭК. Повреждения значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состояния потребует времени - сообщили в ДТЭК.

Кипер подтвердил, что "в ночь на 31 декабря враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской области".

"По данным ДТЭК Одесские электросети, под атакой оказались два энергетических объекта этой компании", - указал глава ОВА.

По данным ДТЭК, в течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковал 25 энергообъектов области.

