Одеса та Чорноморськ частково залишилися без світла та води через аварію
Київ • УНН
В Одесі та Чорноморську частина споживачів залишилася без світла та води через аварію на обладнанні енергетичної компанії. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.
Через аварію на на обладнанні однієї з енергетичних компаній Одеса та Чорноморськ частково залишились без світла та води. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
За повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, 14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі
За його словами, фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину. До стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.
Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням
Крім того, за його словами, для допомоги людям в області працюють 570 Пунктів Незламності. За добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців нашого регіону.
