Одеса та Чорноморськ частково залишилися без світла та води через аварію

$42.990.00
51.030.00
ukenru
10:18 • 1476 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 5630 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 14147 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 19273 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 30529 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 26726 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 26286 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 22966 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20167 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16258 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.8м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів15 лютого, 00:50 • 6510 перегляди
У Британії тестують революційну технологію домашньої реабілітації після інсульту15 лютого, 01:12 • 5638 перегляди
США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters15 лютого, 01:41 • 7350 перегляди
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15 лютого, 04:17 • 5056 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю05:59 • 4108 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 82741 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 135054 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 74878 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 91799 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 131921 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Мюнхен
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 8610 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 18082 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 17329 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 20554 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 44331 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

Одеса та Чорноморськ частково залишилися без світла та води через аварію

Київ • УНН

 • 26 перегляди

В Одесі та Чорноморську частина споживачів залишилася без світла та води через аварію на обладнанні енергетичної компанії. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

Одеса та Чорноморськ частково залишилися без світла та води через аварію

Через аварію на на обладнанні однієї з енергетичних компаній Одеса та Чорноморськ частково залишились без світла та води. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

За повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, 14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі 

- повідомив Кіпер.

За його словами, фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину. До стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів. 

Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському  районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням 

- додав Кіпер.

Крім того, за його словами, для допомоги людям в області працюють 570 Пунктів Незламності. За добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців нашого регіону. 

Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуру15.02.26, 08:55 • 3786 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
ДТЕК
Одеса