Одесса и Черноморск частично остались без света и воды из-за аварии

Из-за аварии на оборудовании одной из энергетических компаний Одесса и Черноморск частично остались без света и воды. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

По сообщению ДТЭК Одесские электросети, 14 февраля ночью произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности в городе Черноморск и частично в Одессе. - сообщил Кипер.

По его словам, специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью. До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов.

Подача воды в г. Черноморск будет осуществляться по графикам. В Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города организован подвоз воды. Локации, где стоят машины с технической водой по ссылке - добавил Кипер.

Кроме того, по его словам, для помощи людям в области работают 570 Пунктов Несокрушимости. За сутки ими воспользовались почти 4 тысячи жителей нашего региона.

Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктура