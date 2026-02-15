Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктура
Киев • УНН
Ночью враг массированно атаковал Одесскую область беспилотниками. Повреждены административные объекты железнодорожной станции и цистерна с топливом.
Ночью оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОВА, повреждены административные объекты железнодорожной станции, а также железнодорожная цистерна с разливом и возгоранием топлива, передает УНН.
Ночью враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры
Кроме того, по данным ОВА, в Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции, а также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и возгоранием топлива. Пожары оперативно ликвидированы.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Напомним
Армия РФ в ночь на 15 февраля запустила 83 ударных беспилотника, силам ПВО удалось ликвидировать 55.