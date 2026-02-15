Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктура

$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 11398 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 22488 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 21550 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 22290 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 20654 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18672 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15565 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15355 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15247 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14661 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 78428 просмотра
13 февраля, 11:25 • 78428 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00 • 126324 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 71359 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 88571 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 128909 просмотра
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктура

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Ночью враг массированно атаковал Одесскую область беспилотниками. Повреждены административные объекты железнодорожной станции и цистерна с топливом.

Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктура

Ночью оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОВА, повреждены административные объекты железнодорожной станции, а также железнодорожная цистерна с разливом и возгоранием топлива, передает УНН.

Ночью враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры 

- говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ОВА, в Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции, а также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и возгоранием топлива. Пожары оперативно ликвидированы. 

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним

Армия РФ в ночь на 15 февраля запустила 83 ударных беспилотника, силам ПВО удалось ликвидировать 55.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Одесская область
Вооруженные силы Украины