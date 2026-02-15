Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуру
Київ • УНН
Вночі ворог масовано атакував Одещину безпілотниками. Пошкоджено адміністративні об'єкти залізничної станції та цистерну з паливом.
Вночі окупанти масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОВА, пошкоджено адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також залізничну цистерну з розливом та згорянням палива, передає УНН.
Вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури
Крім того, за даними ОВА, в Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі оперативно ліквідовані.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Нагадаємо
Армія рф у ніч на 15 лютого запустила 83 ударні безпілотники, сили ППО вдалось ліквідувати 55.