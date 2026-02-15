Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуру

$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 11435 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 22578 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 21603 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 22346 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 20690 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18690 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15578 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15359 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15251 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14666 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Популярнi новини
Глава МЗС України Сибіга зустрівся з представницею ЄС Каллас - обговорили три важливі теми14 лютого, 21:00 • 3722 перегляди
Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими14 лютого, 21:16 • 4386 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 10227 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 5752 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 4028 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 78469 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 126432 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 71400 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 88606 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128939 перегляди
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3162 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16542 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15962 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19242 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42713 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Вночі ворог масовано атакував Одещину безпілотниками. Пошкоджено адміністративні об'єкти залізничної станції та цистерну з паливом.

Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуру

Вночі окупанти масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомили в Одеській ОВА, пошкоджено адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також залізничну цистерну з розливом та згорянням палива, передає УНН.

Вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ОВА, в Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива. Пожежі оперативно ліквідовані. 

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо

Армія рф у ніч на 15 лютого запустила 83 ударні безпілотники, сили ППО вдалось ліквідувати 55.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Одеська область
Збройні сили України