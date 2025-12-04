$42.330.01
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 12579 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 17873 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 26799 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 31461 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 22032 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25699 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 24064 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25135 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30281 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нова Зеландія виділяє $15 мільйонів на програму PURL для України

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Нова Зеландія виділяє 15 мільйонів доларів на програму із закупівель американської зброї для України. Цей внесок є частиною Переліку пріоритетних потреб України (PURL) і буде використаний лише для закупівлі зброї або обладнання, що відповідає міжнародним зобов'язанням країни.

Нова Зеландія виділяє $15 мільйонів на програму PURL для України

Нова Зеландія виділяє 15 мільйонів доларів на програму із закупівель американської зброї для України. Про це у середу, 3 грудня повідомила пресслужба МЗС Нової Зеландії, передає УНН.

Деталі

Внесок анонсували міністр закордонних справ Вінстон Пітерс та міністерка оборони Джудіт Коллінз.

Пітерс пояснив рішення тим, що оборона України має "значні наслідки не лише для безпеки Європи, але й для Індо-Тихоокеанського регіону".

Саме тому Нова Зеландія та Австралія сьогодні оголосили про значний внесок до Переліку пріоритетних потреб України (PURL). Ми працюємо разом, щоб підтримати Україну, яка орієнтується в дедалі складнішому стратегічному середовищі

- заявив міністр.

Пресслужба уряду називає обороноспроможність України головним пріоритетом, поки тривають зусилля з мирного врегулювання.

Зазначається, що внесок Нової Зеландії до PURL буде використано лише для закупівлі зброї або обладнання, що відповідає міжнародним зобов'язанням та внутрішній політиці країни.

Нагадаємо

У середу, 3 грудня, Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди і Канада оголосили про фінансування пакетів підтримки в межах ініціативи PURL на американську зброю для України на понад мільярд доларів, а також Канада та Велика Британії інші пакети практичної допомоги на ще близько 40 млн дол.

Уряд Австралії також повідомив, що виділяє 95 мільйонів австралійських доларів на військову допомогу Україні. Пакет включає внески до PURL та Коаліції безпілотників, а також військове обладнання.

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Вінстон Пітерс
Нова Зеландія
Австралія
Канада
Норвегія
Велика Британія
Європа
Німеччина
Нідерланди
Україна
Польща