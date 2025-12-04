Нова Зеландія виділяє $15 мільйонів на програму PURL для України

Нова Зеландія виділяє 15 мільйонів доларів на програму із закупівель американської зброї для України. Про це у середу, 3 грудня повідомила пресслужба МЗС Нової Зеландії, передає УНН.

Деталі

Внесок анонсували міністр закордонних справ Вінстон Пітерс та міністерка оборони Джудіт Коллінз.

Пітерс пояснив рішення тим, що оборона України має "значні наслідки не лише для безпеки Європи, але й для Індо-Тихоокеанського регіону".

Саме тому Нова Зеландія та Австралія сьогодні оголосили про значний внесок до Переліку пріоритетних потреб України (PURL). Ми працюємо разом, щоб підтримати Україну, яка орієнтується в дедалі складнішому стратегічному середовищі - заявив міністр.

Пресслужба уряду називає обороноспроможність України головним пріоритетом, поки тривають зусилля з мирного врегулювання.

Зазначається, що внесок Нової Зеландії до PURL буде використано лише для закупівлі зброї або обладнання, що відповідає міжнародним зобов'язанням та внутрішній політиці країни.

Нагадаємо

У середу, 3 грудня, Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди і Канада оголосили про фінансування пакетів підтримки в межах ініціативи PURL на американську зброю для України на понад мільярд доларів, а також Канада та Велика Британії інші пакети практичної допомоги на ще близько 40 млн дол.

Уряд Австралії також повідомив, що виділяє 95 мільйонів австралійських доларів на військову допомогу Україні. Пакет включає внески до PURL та Коаліції безпілотників, а також військове обладнання.