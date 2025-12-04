Новая Зеландия выделяет $15 миллионов на программу PURL для Украины

Новая Зеландия выделяет 15 миллионов долларов на программу закупок американского оружия для Украины. Об этом в среду, 3 декабря, сообщила пресс-служба МИД Новой Зеландии, передает УНН.

Подробности

Вклад анонсировали министр иностранных дел Уинстон Питерс и министр обороны Джудит Коллинз.

Питерс объяснил решение тем, что оборона Украины имеет "значительные последствия не только для безопасности Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона".

Именно поэтому Новая Зеландия и Австралия сегодня объявили о значительном вкладе в Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL). Мы работаем вместе, чтобы поддержать Украину, которая ориентируется во все более сложной стратегической среде - заявил министр.

Пресс-служба правительства называет обороноспособность Украины главным приоритетом, пока продолжаются усилия по мирному урегулированию.

Отмечается, что вклад Новой Зеландии в PURL будет использован только для закупки оружия или оборудования, соответствующего международным обязательствам и внутренней политике страны.

Напомним

В среду, 3 декабря, Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада объявили о финансировании пакетов поддержки в рамках инициативы PURL на американское оружие для Украины на более чем миллиард долларов, а также Канада и Великобритания другие пакеты практической помощи еще на около 40 млн долл.

Правительство Австралии также сообщило, что выделяет 95 миллионов австралийских долларов на военную помощь Украине. Пакет включает взносы в PURL и Коалицию беспилотников, а также военное оборудование.