Німецький фрегат у Червоному морі вперше відбив напад хуситів
Київ • УНН
Фрегат ВМС Німеччини "Гессен" успішно атакував і збив два безпілотники під час атак єменських повстанців-хуситів у Червоному морі 27 лютого. Це була його перша бойова операція.
Фрегат ВМС Німеччини Hessen успішно вразив два дрони під час свого першого бойового зіткнення з єменськими хуситами у вівторок, 27 лютого, відбивши їхню атаку в Червоному морі, повідомив представник Бундесверу, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
Раніше, 24 лютого, німецький Бундестаг надав Бундесверу мандат на участь у місії Євросоюзу Aspides ("Щити" грецькою мовою) із захисту торговельних кораблів від нападів хуситів. Фрегат Hessen із 240 військовослужбовцями на борту вирушив у зону проведення операції з метою взяти участь у ній одразу після надання офіційного мандату. Новий мандат дозволяє Бундесверу підключити до місії Aspides до 700 військових.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що ця місія стане для Бундесверу "однією з найнебезпечніших за десятиліття". Однак, вона потрібна для "забезпечення свободи морських шляхів" і є "вкладом у стабілізацію регіону", додав політик. У ВМС ФРН повідомили, що готуються до віддзеркалення атак ракет, дронів та "катерів-камікадзе".
Доповнення
Про те, що країни ЄС погодили військову операцію у Червоному морі, стало відомо 8 лютого. Узгоджений план місії передбачає відправку європейських бойових кораблів до Червоного моря для захисту торговельного судноплавства від нападів з боку ісламістських повстанців-хуситів із Ємену. Хусити шляхом нападів на торгові судна намагаються змусити Ізраїль припинити удари по сектору Газа, які почалися після безпрецедентної атаки терористичного палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Через високі ризики великі судновласницькі компанії все частіше відмовляються від використання найкоротшого маршруту між Азією та Європою Червоним морем і через Суецький канал. Це створює серйозні труднощі для світової торгівлі, тому США та Велика Британія останнім часом завдають ударів по цілям у Ємені. ЄС, як повідомляється, не бажає брати участь у завданні таких ударів.