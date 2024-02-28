Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов

Фрегат ВМС Германии Hessen успешно поразил два дрона во время своего первого боевого столкновения с йеменскими хуситами во вторник, 27 февраля, отразив их атаку в Красном море, сообщил представитель Бундесвера, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Ранее, 24 февраля, немецкий Бундестаг предоставил Бундесверу мандат на участие в миссии Евросоюза Aspides ("Щиты" на греческом языке) по защите торговых кораблей от нападений хуситов. Фрегат Hessen с 240 военнослужащими на борту отправился в зону проведения операции с целью принять участие в ней сразу после предоставления официального мандата. Новый мандат позволяет Бундесверу подключить к миссии Aspides до 700 военных.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что эта миссия станет для Бундесвера "одной из самых опасных за десятилетие". Однако, она нужна для "обеспечения свободы морских путей" и является "вкладом в стабилизацию региона", добавил политик. В ВМС ФРГ сообщили, что готовятся к отражению атак ракет, дронов и "катеров-камикадзе".

Дополнение

О том, что страны ЕС согласовали военную операцию в Красном море, стало известно 8 февраля. Согласованный план миссии предусматривает отправку европейских боевых кораблей в Красное море для защиты торгового судоходства от нападений со стороны исламистских повстанцев-хуситов из Йемена. Хуситы путем нападений на торговые суда пытаются заставить Израиль прекратить удары по сектору Газа, которые начались после беспрецедентной атаки террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Из-за высоких рисков крупные судовладельческие компании все чаще отказываются от использования кратчайшего маршрута между Азией и Европой по Красному морю и через Суэцкий канал. Это создает серьезные трудности для мировой торговли, поэтому США и Великобритания в последнее время наносят удары по целям в Йемене. ЕС, как сообщается, не желает участвовать в нанесении таких ударов.