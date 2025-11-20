Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про надання Україні далекобійних ракетних систем, не уточнюючи деталей. Він наголосив, що Німеччина та партнери оснащуватимуть українську армію необхідними системами, включно з можливим виробництвом в Україні.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україні будуть надані далекобійні ракетні системи. Про це повідомляє Anadolu Ajansi, інформує УНН.
Деталі
Видання зазначає, що Мерц не надав подробиць щодо кількості охброєнь та термінів їхнього надання Києву.
Протягом місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів далекобійного вогню, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами зброї
На запитання про попереднє небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети далекобійного дії Taurus, Мерц відмовився надати подробиці, назвавши цей підхід тактикою посилення тиску на росію.
Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певний рівень неоднозначності необхідний, особливо для російської сторони, щодо обсягу нашої військової підтримки в цій галуз
Він додав, що Німеччина та інші партнери роблять усе можливе, щоб оснастити українську армію системами зброї з відповідною дальністю.
"І це продовжуватиметься в найближчі тижні та місяці, якщо буде необхідно, аж до виробництва таких систем зброї в самій Україні", – резюмував Мерц.
Нагадаємо
Бюджетний комітет Бундестагу погодив федеральний бюджет на 2026 рік, збільшивши допомогу Україні до 11,5 мільярда євро. Ці кошти призначені для артилерії, безпілотників, бронетехніки та заміни ракетних комплексів Patriot.
