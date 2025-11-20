Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 2048 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
04:11 • 10180 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 27912 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 43754 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 36821 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 48705 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 24709 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 17996 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 17130 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 17151 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.9м/с
90%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Верховный суд Италии разрешил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"19 ноября, 21:40 • 7860 просмотра
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным19 ноября, 21:59 • 11258 просмотра
ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой областиVideo19 ноября, 22:53 • 9270 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 6258 просмотра
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атакиVideo00:33 • 7316 просмотра
публикации
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 2086 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 48715 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 31233 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 39790 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 49894 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Китай
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 6310 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 39237 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 37682 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 38902 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 54542 просмотра
Актуальное
Техника
Х-101
Отопление
MIM-104 Patriot
Золото

Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предоставлении Украине дальнобойных ракетных систем, не уточняя деталей. Он подчеркнул, что Германия и партнеры будут оснащать украинскую армию необходимыми системами, включая возможное производство в Украине.

Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине будут предоставлены дальнобойные ракетные системы. Об этом сообщает Anadolu Ajansi, информирует УНН.

Подробности

Издание отмечает, что Мерц не предоставил подробностей относительно количества вооружений и сроков их предоставления Киеву.

В течение месяцев мы интенсивно работаем с украинским правительством над реализацией проектов дальнобойного огня, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами оружия

– сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

Германия выделяет 150 миллионов евро на американское вооружение для Украины15.11.25, 05:21 • 8304 просмотра

На вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты дальнобойного действия Taurus, Мерц отказался предоставить подробности, назвав этот подход тактикой усиления давления на Россию.

Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенный уровень неоднозначности необходим, особенно для российской стороны, относительно объема нашей военной поддержки в этой области

- пояснил канцлер ФРГ.

Он добавил, что Германия и другие партнеры делают все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами оружия с соответствующей дальностью.

"И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если будет необходимо, вплоть до производства таких систем оружия в самой Украине", – резюмировал Мерц.

Напомним

Бюджетный комитет Бундестага согласовал федеральный бюджет на 2026 год, увеличив помощь Украине до 11,5 миллиарда евро. Эти средства предназначены для артиллерии, беспилотников, бронетехники и замены ракетных комплексов Patriot.

Зеленский обсудил с Мерцем ситуацию на фронте и открытие экспортного офиса украинского оружия в Берлине13.11.25, 13:27 • 2473 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Бундестаг
Фридрих Мерц
Германия
Украина