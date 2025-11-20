Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предоставлении Украине дальнобойных ракетных систем, не уточняя деталей. Он подчеркнул, что Германия и партнеры будут оснащать украинскую армию необходимыми системами, включая возможное производство в Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине будут предоставлены дальнобойные ракетные системы. Об этом сообщает Anadolu Ajansi, информирует УНН.
Подробности
Издание отмечает, что Мерц не предоставил подробностей относительно количества вооружений и сроков их предоставления Киеву.
В течение месяцев мы интенсивно работаем с украинским правительством над реализацией проектов дальнобойного огня, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами оружия
На вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты дальнобойного действия Taurus, Мерц отказался предоставить подробности, назвав этот подход тактикой усиления давления на Россию.
Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенный уровень неоднозначности необходим, особенно для российской стороны, относительно объема нашей военной поддержки в этой области
Он добавил, что Германия и другие партнеры делают все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами оружия с соответствующей дальностью.
"И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если будет необходимо, вплоть до производства таких систем оружия в самой Украине", – резюмировал Мерц.
Напомним
Бюджетный комитет Бундестага согласовал федеральный бюджет на 2026 год, увеличив помощь Украине до 11,5 миллиарда евро. Эти средства предназначены для артиллерии, беспилотников, бронетехники и замены ракетных комплексов Patriot.
