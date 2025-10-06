Нідерланди підтримують використання заморожених активів рф, але є фінансові ризики - прем'єр Схооф
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про підтримку використання заморожених активів рф для кредиту Україні, попри фінансові та юридичні ризики. Він наголосив на необхідності розподілу ризиків для швидких дій.
Нідерланди підтримують використання заморожених активів рф для надання кредиту Україні, але є фінансові та юридичні ризики. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час пресконференції із Президентом України у Києві, передає УНН.
Деталі
Щодо заморожених активів. Ми мали розмову у Європейській раді минулого четверга й (президентка Єврокомісії – ред.) Урсула фон дер Ляєн запропонувала, канцлер Німеччини зробив з цього приводу заяву. Ми в Нідерландах маємо дуже потужну підтримку та рішучість застосувати ці заморожені активи, але є фінансові та юридичні ризики пов’язані з такою ухвалою
Він зазначив, що потрібно розподілити ризики й тоді вони зможуть діяти швидко в цьому напрямку.
Бельгійський прем’єр-міністр сказав, що це ризик не просто для Бельгії, для ЄС, для G-7. Ми маємо розподілити ці ризики й Бельгію таким чином "знімемо з гачка" і зможемо чинити дуже швидко у цьому напрямку
Доповнення
Європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на суму майже 140 мільярдів євро. Позика буде повернута лише після компенсацією росією збитків, завданих Україні внаслідок війни.
Як писало Politico, Брюссель отримав впливового союзника у суперечливій ініціативі передати мільярди євро заморожених російських державних активів Україні.
Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив виданню, що Берлін відкритий для "нових, юридично обґрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії.
6 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що питання використання російських заморожених активів на столі, Україна наближається до його вирішення. Скепсис деяких партнерів зменшується.