Нидерланды поддерживают использование замороженных активов РФ, но есть финансовые риски - премьер Схооф

Нидерланды поддерживают использование замороженных активов РФ для предоставления кредита Украине, но есть финансовые и юридические риски. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время пресс-конференции с Президентом Украины в Киеве, передает УНН.

Подробности

Что касается замороженных активов. Мы разговаривали в Европейском совете в прошлый четверг, и (президент Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен предложила, канцлер Германии сделал по этому поводу заявление. Мы в Нидерландах имеем очень мощную поддержку и решимость применить эти замороженные активы, но есть финансовые и юридические риски, связанные с таким решением - заявил Схооф.

Он отметил, что нужно распределить риски, и тогда они смогут действовать быстро в этом направлении.

Бельгийский премьер-министр сказал, что это риск не просто для Бельгии, для ЕС, для G-7. Мы должны распределить эти риски и Бельгию таким образом "снимем с крючка" и сможем действовать очень быстро в этом направлении - сказал Схооф.

Дополнение

Европейские партнеры готовы предоставить Украине беспроцентный заем на сумму почти 140 миллиардов евро. Заем будет возвращен только после компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

Как писало Politico, Брюссель получил влиятельного союзника в спорной инициативе передать миллиарды евро замороженных российских государственных активов Украине.

Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии.

6 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос использования российских замороженных активов на столе, Украина приближается к его решению. Скепсис некоторых партнеров уменьшается.