$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 5268 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 14540 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 17998 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 21841 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 46880 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27519 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35135 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63423 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75714 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90890 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 59539 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 56408 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 132038 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 64413 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 65953 просмотра
Нидерланды поддерживают использование замороженных активов РФ, но есть финансовые риски - премьер Схооф

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о поддержке использования замороженных активов РФ для кредита Украине, несмотря на финансовые и юридические риски. Он подчеркнул необходимость распределения рисков для быстрых действий.

Нидерланды поддерживают использование замороженных активов РФ, но есть финансовые риски - премьер Схооф

Нидерланды поддерживают использование замороженных активов РФ для предоставления кредита Украине, но есть финансовые и юридические риски. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время пресс-конференции с Президентом Украины в Киеве, передает УНН

Подробности

Что касается замороженных активов. Мы разговаривали в Европейском совете в прошлый четверг, и (президент Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен предложила, канцлер Германии сделал по этому поводу заявление. Мы в Нидерландах имеем очень мощную поддержку и решимость применить эти замороженные активы, но есть финансовые и юридические риски, связанные с таким решением

- заявил Схооф. 

Он отметил, что нужно распределить риски, и тогда они смогут действовать быстро в этом направлении.

Бельгийский премьер-министр сказал, что это риск не просто для Бельгии, для ЕС, для G-7. Мы должны распределить эти риски и Бельгию таким образом "снимем с крючка" и сможем действовать очень быстро в этом направлении

- сказал Схооф.

Дополнение

Европейские партнеры готовы предоставить Украине беспроцентный заем на сумму почти 140 миллиардов евро. Заем будет возвращен только после компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине в результате войны. 

Как писало Politico, Брюссель получил влиятельного союзника в спорной инициативе передать миллиарды евро замороженных российских государственных активов Украине. 

Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии. 

6 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос использования российских замороженных активов на столе, Украина приближается к его решению. Скепсис некоторых партнеров уменьшается.

Анна Мурашко

