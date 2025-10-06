Зеленський про питання використання заморожених активів рф: наближаємося до його вирішення
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна наближається до вирішення питання використання заморожених російських активів, скепсис партнерів зменшується. Кошти планують спрямувати на українське виробництво зброї, американські та європейські системи, зокрема ППО, а також на соціальні потреби населення.
Питання використання російських заморожених активів на столі, Україна наближається до його вирішення. Скепсис деяких партнерів зменшується. Про це заявив журналістам Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Воно на столі (питання використання заморожених активів - ред.) Я вважаю, що ми наближаємося до цього. Багато скепсису, який був, достатньо зменшився, на мій погляд. Тому що двосторонні зустрічі ми провели, я не буду фокусуватися на тих, чи інших лідерах, але багато з них, які були скептичні, зараз позитивно дивиться на це рішення, щоб ми отримали цю можливість
Також Президент України під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів зазначив, що Україна бачить три основні напрямки використання заморожених російських активів. Йдеться про українське виробництво зброї, американські та європейські системи, зокрема ППО. Частину коштів планують спрямувати на соціальні потреби населення. Проте озброєння та захист неба - це основний пріоритет.
Ми бачимо позитивну реакцію лідерів. Якщо вдасться дотиснути рішення до кінця року, то зможемо це реалізувати
Доповнення
Європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на суму майже 140 мільярдів євро. Позика буде повернута лише після компенсацією росією збитків, завданих Україні внаслідок війни.
Як писало Politico, Брюссель отримав впливового союзника у суперечливій ініціативі передати мільярди євро заморожених російських державних активів Україні.
Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив виданню, що Берлін відкритий для "нових, юридично обґрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії.