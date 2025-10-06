Зеленський про питання використання заморожених активів рф: наближаємося до його вирішення

Питання використання російських заморожених активів на столі, Україна наближається до його вирішення. Скепсис деяких партнерів зменшується. Про це заявив журналістам Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Воно на столі (питання використання заморожених активів - ред.) Я вважаю, що ми наближаємося до цього. Багато скепсису, який був, достатньо зменшився, на мій погляд. Тому що двосторонні зустрічі ми провели, я не буду фокусуватися на тих, чи інших лідерах, але багато з них, які були скептичні, зараз позитивно дивиться на це рішення, щоб ми отримали цю можливість