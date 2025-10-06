$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 2242 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11108 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15142 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19075 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42541 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26591 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34379 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63036 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75510 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90609 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Зеленський про питання використання заморожених активів рф: наближаємося до його вирішення

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна наближається до вирішення питання використання заморожених російських активів, скепсис партнерів зменшується. Кошти планують спрямувати на українське виробництво зброї, американські та європейські системи, зокрема ППО, а також на соціальні потреби населення.

Зеленський про питання використання заморожених активів рф: наближаємося до його вирішення

Питання використання російських заморожених активів на столі, Україна наближається до його вирішення. Скепсис деяких партнерів зменшується. Про це заявив журналістам Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Воно на столі (питання використання заморожених активів - ред.) Я вважаю, що ми наближаємося до цього. Багато скепсису, який був, достатньо зменшився, на мій погляд. Тому що двосторонні зустрічі ми провели, я не буду фокусуватися на тих, чи інших лідерах, але багато з них, які були скептичні, зараз позитивно дивиться на це рішення, щоб ми отримали цю можливість

- сказав Зеленський.

Також Президент України під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів зазначив, що Україна бачить три основні напрямки використання заморожених російських активів. Йдеться про українське виробництво зброї, американські та європейські системи, зокрема ППО. Частину коштів планують спрямувати на соціальні потреби населення. Проте озброєння та захист неба - це основний пріоритет.

Ми бачимо позитивну реакцію лідерів. Якщо вдасться дотиснути рішення до кінця року, то зможемо це реалізувати

- розповів Зеленський.

Доповнення

Європейські партнери готові надати Україні безвідсоткову позику на суму майже 140 мільярдів євро. Позика буде повернута лише після компенсацією росією збитків, завданих Україні внаслідок війни.

Як писало Politico, Брюссель отримав впливового союзника у суперечливій ініціативі передати мільярди євро заморожених російських державних активів Україні.

Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив виданню, що Берлін відкритий для "нових, юридично обґрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України, що відсилає до ідеї Європейської комісії.

Анна Мурашко

