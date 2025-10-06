Зеленский о вопросе использования замороженных активов рф: приближаемся к его решению

Вопрос использования российских замороженных активов на столе, Украина приближается к его решению. Скепсис некоторых партнеров уменьшается. Об этом заявил журналистам Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Он на столе (вопрос использования замороженных активов - ред.) Я считаю, что мы приближаемся к этому. Много скепсиса, который был, достаточно уменьшился, на мой взгляд. Потому что двусторонние встречи мы провели, я не буду фокусироваться на тех, или иных лидерах, но многие из них, которые были скептичны, сейчас позитивно смотрят на это решение, чтобы мы получили эту возможность