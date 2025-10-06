Зеленский о вопросе использования замороженных активов рф: приближаемся к его решению
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина приближается к решению вопроса использования замороженных российских активов, скепсис партнеров уменьшается. Средства планируют направить на украинское производство оружия, американские и европейские системы, в частности ПВО, а также на социальные нужды населения.
Вопрос использования российских замороженных активов на столе, Украина приближается к его решению. Скепсис некоторых партнеров уменьшается. Об этом заявил журналистам Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Он на столе (вопрос использования замороженных активов - ред.) Я считаю, что мы приближаемся к этому. Много скепсиса, который был, достаточно уменьшился, на мой взгляд. Потому что двусторонние встречи мы провели, я не буду фокусироваться на тех, или иных лидерах, но многие из них, которые были скептичны, сейчас позитивно смотрят на это решение, чтобы мы получили эту возможность
Также Президент Украины во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов отметил, что Украина видит три основных направления использования замороженных российских активов. Речь идет об украинском производстве оружия, американских и европейских системах, в частности ПВО. Часть средств планируют направить на социальные нужды населения. Однако вооружение и защита неба - это основной приоритет.
Мы видим позитивную реакцию лидеров. Если удастся дожать решение до конца года, то сможем это реализовать
Дополнение
Европейские партнеры готовы предоставить Украине беспроцентный заем на сумму почти 140 миллиардов евро. Заем будет возвращен только после компенсации россией ущерба, нанесенного Украине в результате войны.
Как писало Politico, Брюссель получил влиятельного союзника в противоречивой инициативе передать миллиарды евро замороженных российских государственных активов Украине.
Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии.