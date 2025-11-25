Нічна атака на Київ: вражено багатоповерхівку на Печерську, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Внаслідок комбінованої атаки на Київ 25 листопада постраждав багатоквартирний житловий будинок у Печерському районі. Зафіксовано пожежу на рівні 6-7 поверхів, а також перебої з енерго- та водопостачанням у деяких районах.
Внаслідок ворожної компбінованої атаки на Київ у ніч на вівторок, 25 листопада, постраждав багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, за попередньою інформацією, під удар потрапив будинок у Печерському районі столиці.
Продовжуємо фіксувати повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що влучання уламків сталося в житловий будинок на Печерську, на рівні 6-7 поверхів пожежа.
"У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням. Ворожа атака на Київ триває", - констатував Кличко.
Нагадаємо
Київ зазнав масованої комбінованої атаки в ніч на 25 листопада, зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та загрозу балістики.
