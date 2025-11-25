$42.270.11
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 22992 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 26467 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 24768 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 25995 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 37939 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 33512 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17713 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14562 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12307 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Нічна атака на Київ: вражено багатоповерхівку на Печерську, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 1994 перегляди

Внаслідок комбінованої атаки на Київ 25 листопада постраждав багатоквартирний житловий будинок у Печерському районі. Зафіксовано пожежу на рівні 6-7 поверхів, а також перебої з енерго- та водопостачанням у деяких районах.

Нічна атака на Київ: вражено багатоповерхівку на Печерську, спалахнула пожежа

Внаслідок ворожної компбінованої атаки на Київ у ніч на вівторок, 25 листопада, постраждав багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив начальник  Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, за попередньою інформацією, під удар потрапив будинок у Печерському районі столиці.

Продовжуємо фіксувати повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі

- написав Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що влучання уламків сталося в житловий будинок на Печерську, на рівні 6-7 поверхів пожежа.

"У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням. Ворожа атака на Київ триває", - констатував Кличко.

Нагадаємо

Київ зазнав масованої комбінованої атаки в ніч на 25 листопада, зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та загрозу балістики.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ