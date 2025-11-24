Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями
Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями, оскільки росія не зменшить тиск на Україну. Він також наголосив, що партнери, особливо США, повинні враховувати загрозу, яку бачить їхня розвідка.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав українців дуже уважно ставитись до повітряних тривог найближчими днями. Про це повідомляє УНН.
За його словами, ми маємо бути свідомими, що росія не зменшить тиск "на нас, на Україну, на наших людей".
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати
Він підкреслив, що було б справедливо для партнерів Києва - і передусім для американської сторони - зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.
"І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. росія війну цю почала – росія повинна війну цю закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом із нашими партнерами", - резюмував Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів в Женеві щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі є ще над чим працювати - йдеться про фінальний текст документу.
