"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану Трампа
16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 21643 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 20463 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 22629 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 33971 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 30319 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17373 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14329 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12143 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями, оскільки росія не зменшить тиск на Україну. Він також наголосив, що партнери, особливо США, повинні враховувати загрозу, яку бачить їхня розвідка.

Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав українців дуже уважно ставитись до повітряних тривог найближчими днями. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, ми маємо бути свідомими, що росія не зменшить тиск "на нас, на Україну, на наших людей".

Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати

- зазначив глава держави.

Він підкреслив, що було б справедливо для партнерів Києва - і передусім для американської сторони - зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.

"І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. росія війну цю почала – росія повинна війну цю закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом із нашими партнерами", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів в Женеві щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі є ще над чим працювати - йдеться про фінальний текст документу.

Вадим Хлюдзинський

