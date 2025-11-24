$42.270.11
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану Трампа
16:43 • 13903 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 21298 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 20158 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 22383 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 33645 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 30065 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17343 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14309 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12124 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни, поскольку Россия не уменьшит давление на Украину. Он также подчеркнул, что партнеры, особенно США, должны учитывать угрозу, которую видит их разведка.

Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал украинцев очень внимательно относиться к воздушным тревогам в ближайшие дни. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По его словам, мы должны быть сознательны, что Россия не уменьшит давление "на нас, на Украину, на наших людей".

В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и во всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть. Будем реагировать

- отметил глава государства.

Он подчеркнул, что было бы справедливо для партнеров Киева - и прежде всего для американской стороны - учитывать угрозу, которую видит и их разведка.

"И если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массированных ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки. Россия войну эту начала – Россия должна войну эту закончить, и обеспечиваем необходимые обстоятельства диалогом с нашими партнерами", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.

Вадим Хлюдзинский

