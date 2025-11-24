Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал украинцев очень внимательно относиться к воздушным тревогам в ближайшие дни. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По его словам, мы должны быть сознательны, что Россия не уменьшит давление "на нас, на Украину, на наших людей".

В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы в Воздушных силах и во всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть. Будем реагировать - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что было бы справедливо для партнеров Киева - и прежде всего для американской стороны - учитывать угрозу, которую видит и их разведка.

"И если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массированных ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки. Россия войну эту начала – Россия должна войну эту закончить, и обеспечиваем необходимые обстоятельства диалогом с нашими партнерами", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.

