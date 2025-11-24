$42.270.11
Каждый шаг должен быть тщательно взвешен, а все решения – работоспособными: Зеленский о координации с лидерами ЕС

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Президент Зеленский обсудил с лидерами трех европейских стран результаты встреч советников в Женеве и отметил важность взвешенных шагов. Украина работает конструктивно, а европейские партнеры поддерживают ее позиции.

Каждый шаг должен быть тщательно взвешен, а все решения – работоспособными: Зеленский о координации с лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что координация с европейскими партнерами продолжается, подвел итоги трех разговоров, а также подчеркнул - "важно, чтобы каждый шаг, который делаем вместе с партнерами, был тщательно взвешенным", передает УНН.

Сегодня продолжаем координацию с европейскими партнерами. Говорил отдельно с тремя лидерами: Александром Стуббом, Антониу Коштой и Гитанасом Науседой. Проинформировал о вчерашних встречах советников в Женеве – о позициях сторон, ходе переговоров и главных приоритетах 

- сообщил Зеленский.

По его словам, Украина работает максимально конструктивно.

И сейчас особенно важно, чтобы каждый шаг, который делаем вместе с партнерами, был тщательно взвешенным, а все решения – работоспособными и такими, что обеспечат длительный мир и гарантированную безопасность 

- добавил Президент.

Кроме того, по его словам, "важно, что европейские партнеры поддерживают наши позиции и наших людей".

Зеленский также поблагодарил каждого лидера, каждую страну в мире, кто помогает Украине и действует принципиально.

Напомним

Лидеров ЕС 24 ноября утром собирали на встречу для брифинга о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных, на которых в Женеве быстро продвигались переговоры, во время которых было мало подробностей, но официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности, на фоне переговоров по мирному плану США.

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.

Антонина Туманова

