Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кожен крок має бути ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними: Зеленський про координацію із лідерами ЄС

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Президент Зеленський обговорив з лідерами трьох європейських країн результати зустрічей радників у Женеві та наголосив на важливості виважених кроків. Україна працює конструктивно, а європейські партнери підтримують її позиції.

Кожен крок має бути ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними: Зеленський про координацію із лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що координація з європейськими партнерами триває, підбив підсумки трьох розмов, а також наголосив -  "важливо, щоб кожен крок, який робимо разом із партнерами, був ретельно виваженим", передає УНН.

Сьогодні продовжуємо координацію з європейськими партнерами. Говорив окремо з трьома лідерами: Александром Стуббом, Антоніо Коштою та Гітанасом Наусєдою. Поінформував про вчорашні зустрічі радників у Женеві – про позиції сторін, перебіг перемовин і головні пріоритети 

- повідомив Зеленський.

За його словами, Україна працює максимально конструктивно.

І зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який робимо разом із партнерами, був ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними й такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку 

- додав Президент.

Крім того, за його словами, "важливо, що європейські партнери підтримують наші позиції й наших людей".

Зеленський також подякував кожному лідеру, кожній країні у світі, хто допомагає Україні та діє принципово.

Нагадаємо

Лідерів ЄС 24 листопада вранці збирали на зустріч для брифінгу про переговори щодо припинення війни в Україні після вихідних, на яких у Женеві швидко просувалися переговори, під час яких було мало подробиць, але офіційні особи стали більш оптимістично налаштовані щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський тим часом наголосив на важливості ретельно продуманих спільних дій з партнерами та здійсненності усіх рішень для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки, на тлі переговорів щодо мирного плану США.

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Гітанас Науседа
Женева
Александр Стубб
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна