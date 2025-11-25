Ночная атака на Киев: поражена многоэтажка на Печерске, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В результате комбинированной атаки на Киев 25 ноября пострадал многоквартирный жилой дом в Печерском районе. Зафиксирован пожар на уровне 6-7 этажей, а также перебои с энерго- и водоснабжением в некоторых районах.
В результате вражеской комбинированной атаки на Киев в ночь на вторник, 25 ноября, пострадал многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, по предварительной информации, под удар попал дом в Печерском районе столицы.
Продолжаем фиксировать сообщения о последствиях атаки на нескольких локациях на правом и левом берегу
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что попадание обломков произошло в жилой дом на Печерске, на уровне 6-7 этажей пожар.
"В некоторых районах столицы перебои с энерго- и водоснабжением. Вражеская атака на Киев продолжается", - констатировал Кличко.
Напомним
Киев подвергся массированной комбинированной атаке в ночь на 25 ноября, зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и угроза баллистики.
