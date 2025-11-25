Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці
Київ • УНН
Київ зазнав масованої комбінованої атаки в ніч на 25 листопада, зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та загрозу балістики. Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці, закликаючи мешканців залишатися в укриттях.
Київ у ніч на вівторок, 25 листопада, зазнає масованої комбінованої атаки, лунають вибухи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 0:35 Повітряні сили (ПС) повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з району Новоросійська.
Київ терміново в укриття
Згодом голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про загрозу атаки балістикою на столицю.
Фіксуємо повідомлення про наслідки атаки в Дарницькому районі. Уточнюємо подробиці. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги
О 1:02 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці.
Згодом він розповів про повторні вибухи.
"Ворожа атака на столицю триває. Ракети над містом. Перебувайте в укриттях!", - закликав Кличко.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Київ 14 листопада 7 людей загинули. Загалом постраждали 36 осіб, шестеро з яких госпіталізовані.
