Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности
Киев • УНН
Киев подвергся массированной комбинированной атаке в ночь на 25 ноября, зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и угроза баллистики. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице, призывая жителей оставаться в укрытиях.
Киев в ночь на вторник, 25 ноября, подвергается массированной комбинированной атаке, раздаются взрывы. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В 0:35 Воздушные силы (ВС) сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из района Новороссийска.
Киев срочно в укрытие
Впоследствии глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил об угрозе атаки баллистикой на столицу.
Фиксируем сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе. Уточняем подробности. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги
В 1:02 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.
Впоследствии он рассказал о повторных взрывах.
"Вражеская атака на столицу продолжается. Ракеты над городом. Находитесь в укрытиях!", - призвал Кличко.
Напомним
В результате ночной атаки на Киев 14 ноября 7 человек погибли. Всего пострадали 36 человек, шестеро из которых госпитализированы.
