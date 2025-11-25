$42.270.11
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 19827 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 24867 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 23343 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 24909 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 36683 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 32483 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17578 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14477 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12242 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
публикации
Эксклюзивы
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности

Киев • УНН

 • 3124 просмотра

Киев подвергся массированной комбинированной атаке в ночь на 25 ноября, зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и угроза баллистики. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице, призывая жителей оставаться в укрытиях.

Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности

Киев в ночь на вторник, 25 ноября, подвергается массированной комбинированной атаке, раздаются взрывы. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 0:35 Воздушные силы (ВС) сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из района Новороссийска.

Киев срочно в укрытие

- призвали в ВС.

Впоследствии глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил об угрозе атаки баллистикой на столицу.

Фиксируем сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе. Уточняем подробности. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги

- призвал Ткаченко.

В 1:02 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

Впоследствии он рассказал о повторных взрывах.

"Вражеская атака на столицу продолжается. Ракеты над городом. Находитесь в укрытиях!", - призвал Кличко.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 14 ноября 7 человек погибли. Всего пострадали 36 человек, шестеро из которых госпитализированы.

Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24.11.25, 23:16 • 2420 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
«Калибр» (семейство ракет)
Виталий Кличко
Киев