Не вистачило голосів: Верховна Рада не змогла виключити Дубінського з Комітету з питань фінансів
Київ • УНН
Верховна Рада України не змогла виключити народного депутата Олександра Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. За це проголосували лише 220 народних депутатів, повідомив Ярослав Желєзняк.
Деталі
Як зазначив Желєзняк, за виключення Дубінського проголосувало лише 220 народних депутатів.
Доповнення
Олександр Дубінський був обраний нардепом Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу". До того він був ведучим програми "Гроші" на телеканалі "1+1".
У 2025 році ДБР скерували до суду обвинувальний акт у справі Дубінського та його експомічника щодо незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України. Ідеться про сприяння вивезенню за кордон брата його цивільної дружини.
У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, де фігурував Дубінський. Справу передали до суду.
Наразі Олександр Дубінський перебуває у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що комітет Верховної Ради України з питань фінансів та податкової політики проголосував за відкликання Олександра Дубінського з посади заступника голови.