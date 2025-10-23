$41.760.01
Не хватило голосов: Верховная Рада не смогла исключить Дубинского из Комитета по вопросам финансов

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Верховная Рада Украины не смогла исключить народного депутата Александра Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. За это проголосовали лишь 220 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк.

Не хватило голосов: Верховная Рада не смогла исключить Дубинского из Комитета по вопросам финансов

Верховная Рада Украины не смогла исключить народного депутата Александра Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и члена этого Комитета. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Как отметил Железняк, за исключение Дубинского проголосовало лишь 220 народных депутатов.

Дополнение

Александр Дубинский был избран нардепом Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа". До этого он был ведущим программы "Гроші" на телеканале "1+1".

В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены.

В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.

Сейчас Александр Дубинский находится в следственном изоляторе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и налоговой политики проголосовал за отзыв Александра Дубинского с должности заместителя председателя.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Государственная граница Украины
Слуга народа
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина