Не хватило голосов: Верховная Рада не смогла исключить Дубинского из Комитета по вопросам финансов
Киев • УНН
Верховная Рада Украины не смогла исключить народного депутата Александра Дубинского с должности заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и члена этого Комитета. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Как отметил Железняк, за исключение Дубинского проголосовало лишь 220 народных депутатов.
Дополнение
Александр Дубинский был избран нардепом Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа". До этого он был ведущим программы "Гроші" на телеканале "1+1".
В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены.
В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.
Сейчас Александр Дубинский находится в следственном изоляторе.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и налоговой политики проголосовал за отзыв Александра Дубинского с должности заместителя председателя.